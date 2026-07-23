VaiOnline
Formula 1.
24 luglio 2026 alle 00:26

Ferrari, assalto alla Mercedes 

Sulla pista “amica” di Budapest si può provare a ridurre il distacco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Budapest. Sarà una Ferrari d'assalto quella in pista da oggi a Budapest, nell’ultimo weekend di Formula 1 prima della pausa estiva. Le Rosse potranno sfruttare al massimo le loro qualità aerodinamiche su un tracciato dove sarà importantissimo azzeccare tutto in qualifica visto che i sorpassi in gara sono quasi impossibili, come a Montecarlo. «Sulla carta l'Hungaroring», ha assicurato il team principal del Cavallino Rampante. Fred Vasseur, «potrebbe adattarsi un po' meglio alle caratteristiche della vettura ma questo da solo non garantisce nulla». Previsioni positive sulla Rossa, ma Lewis Hamilton fa pretattica: «Direi che la Ferrari non è cambiata molto rispetto a Monaco. Ci sono solo piccoli dettagli differenti. La Mercedes credo rimanga la squadra da battere, hanno vinto quasi tutte le gare e sono i più rapidi su ogni tipo di circuito, inclusi quelli che richiedono velocità elevata. Sono stati i più veloci a Monaco ed è lecito aspettarsi che lo siano anche questo fine settimana».

Segnali incoraggianti

Una nuova sfida tra Ferrari e Mercedes che vede il Mondiale di Formula 1 pronto ad affrontare l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva su un circuito di 4.381 metri tra i più tecnici dell'intero calendario, dove la scuderia di Maranello arriva dopo aver raccolto segnali incoraggianti negli ultimi due Gp, confermando i progressi mostrati nelle gare più recenti. Per le sue caratteristiche l'Hungaroring viene spesso paragonato a un kartodromo in scala maggiore: precisione, ritmo e continuità sono qualità indispensabili per essere competitivi e allo stesso tempo Budapest è tradizionalmente uno degli appuntamenti più impegnativi dell'anno anche dal punto di vista climatico. Le elevate temperature di aria e asfalto mettono a dura prova vettura e pneumatici. Per ottenere la migliore prestazione sarà fondamentale trovare il giusto compromesso tra bilanciamento per il giro singolo e gestione degli pneumatici sulla lunga distanza. Un Gran Premio dove oltre alla Ferrari, attendono progressi e novità anche la McLaren e un'Aston Martin finora deludente. Alle 13.30 e alle 17 le prime prove libere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il ritiro

Cagliari, senza gol il primo test

l Gaggini, Masu
Alba di sangue

In poche ore due famiglie distrutte «Andrea, non doveva finire così»

Il dolore di parenti e amici per la duplice tragedia  Dai social solo immagini di ragazzi felici e amati da tutti 
Luca Mascia
Il delitto

Nei telefoni c’è la chiave  della tragedia di Bari Sardo

Il ritratto di Simone Concas, ragazzo timido e rispettoso Appello del parroco: «Cercate la foza nel vostro cuore» 
Roberto Secci
Regione

Aree idonee, un altro no dalla Consulta

La Corte: illegittima la norma sarda sul blocco generalizzato delle autorizzazioni 
Vibo Valentia

Muore un bimbo, incubo virus nell’asilo

Stroncato da una setticemia a un anno e mezzo, dieci piccoli accusano disturbi 
La crisi

Iran, Trump minaccia «l’attacco finale»

Raid Houthi contro due petroliere saudite. Ma la Camera Usa boccia la guerra  