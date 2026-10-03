Fallisce il furto nella casa del parroco 

Tentativo di furto nella notte di sabato ai danni della casa parrocchiale della chiesa di San Pio X, a Iglesias. Intorno alle 4.00 del mattino, Don Giorgio Fois è stato svegliato da alcuni rumori sospetti provenienti dall’esterno. Il sacerdote ha subito compreso che qualcuno si era introdotto nell’abitazione passando da una finestra e ha allertato il 112. «Me lo sono ritrovato faccia a faccia», ha raccontato il parroco, descrivendo l’incontro con l’intruso. I carabinieri della stazione di Villamassargia, arrivati rapidamente sul posto, hanno sorpreso e bloccato all’interno dell’immobile un 31enne, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato trovato in possesso del portafogli appena sottratto al sacerdote, che è stato restituito. Al termine delle formalità di rito, il 31enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda è nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate. (ma. l.)

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