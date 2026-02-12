VaiOnline
Il debutto martedì a Cagliari
13 febbraio 2026 alle 00:34

“Fahrenheit 451” in versione teatrale Le date nell’Isola 

Presente e futuro con “Il fuoco era la cura”, una creazione di Sotterraneo, liberamente ispirata a “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, con ideazione e regia di Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa. Lo spettacolo intrigante e avvincente, che tocca temi importanti e attuali con un linguaggio contemporaneo, debutta in prima regionale nell'Isola martedì 17 febbraio alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna “Pezzi Unici”, per approdare giovedì alle 20.30 al San Giuseppe Bocheteatro di Nuoro e sabato alle 20.30 al Comunale di Sassari sotto le insegne della Stagione di Prosa organizzata da Cedac.

Sotto i riflettori Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu e Cristiana Tramparulo prestano volto e voce ai personaggi, in un gioco di specchi tra finzione e realtà, tra il mondo distopico descritto nel romanzo, ambientato negli anni Venti del XXI secolo, con i roghi dei libri e l'implacabile milizia del fuoco e le «cronache di un tempo intermedio» fra l'epoca odierna e un ipotetico, prossimo futuro dove non sono ammesse la cultura e la libertà di pensiero. Una pièce coinvolgente che intreccia differenti piani narrativi, densa di citazioni e rimandi tra letteratura e teatro, per una riflessione sulla società moderna, nell'era dei social media e delle fake news, dove impera la (dis)informazione e diventa sempre più difficile distinguere tra realtà virtuale e vita reale.

