Esplode la cabina elettrica: black-out 

A distanza di appena un anno, il centro storico ha rivissuto lo stesso incubo. Intorno alle 20 è esplosa la cabina elettrica di via Ambrogio Machin, provocando un blackout che ha lasciato senza corrente abitazioni e numerose attività commerciali, nelle ore di maggiore afflusso. L'episodio ripropone quanto accaduto la scorsa estate e riaccende le preoccupazioni di chi vive e lavora nel quartiere. Non si tratterebbe di un guasto casuale, ma della manifestazione di un problema strutturale: la rete elettrica faticherebbe a reggere i picchi di consumo estivi. Sul posto la polizia locale e i tecnici. Il servizio è stato ripristinato.

Incendio a Sassari

A Sassari le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute all’interno di un condominio di via De Gasperi. L’edificio di diversi piani è stato invaso dal fumo proveniente da un appartamento, le persone che si trovavano nella palazzina sono state evacuate precauzionalmente. (c.fi.)

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