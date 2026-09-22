Emergenza sicurezza tra droga e risse 

Bottiglie di alcolici abbandonate nella gradinata del bastione, resto di una festa tra ragazzi, segnalazioni e denunce di schiamazzi notturni con musica e urla provenienti da più parti della città, una rissa davanti alla chiesa di Sant’Anna e infine spaccio in pieno centro. Una fotografia sbiadita quella scattata tra lunedì e ieri in città. E nonostante l’impegno delle forze dell’ordine – ieri il blitz improvviso in piazza Matteotti dei Falchi della Squadra Mobile e degli agenti delle Volanti con due cittadini stranieri portati in Questura perché trovati con alcune dosi di sostanze stupefacenti – i cittadini si sentono sempre più insicuri davanti a maleducazione, violenza gratuita e fenomeni di microcriminalità. E ad agire sono minorenni, giovani ma anche adulti sardi e stranieri.

Le telefonate

Prima la denuncia sui social di chi abitualmente frequenta la zona del Bastione con i resti di una festa ad alto tasso alcolemico e anche di maleducazione, con i resti abbandonati nelle gradinate. Poi la notte, tra lunedì e ieri, con musica e chiasso nella zona di piazza Giovanni XXIII e soprattutto a Stampace, davanti alla chiesa di Sant’Anna. Qui alcuni residenti, esasperati, hanno affrontato un gruppetto di giovani sardi che nonostante l’orario – erano le tre di notte – continuavano a urlare e a tenere la musica ad alto volume. Dalle parole si è passati poi ai fatti. Uno dei residenti ha afferrato un bastone. Poi la scazzottata, in strada, fino all’intervento di altre persone per evitare che la situazione degenerasse. Diverse le chiamate effettuate alle forze dell’ordine per mettere la parola fine a una situazione complicata, ma purtroppo non è servito a nulla. Così alcuni abitanti hanno deciso di risolvere la questione in prima persona, con la violenza.

L’operazione

Intanto vanno avanti i controlli nella “zona rossa” sempre più vicina alla scadenza, fissata per il 30 settembre. In attesa della decisione di un’eventuale proroga (oggi ci sarà il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura per valutare se mantenere ancora la sorveglianza rafforzata), anche ieri blitz della Polizia, anche in borghese con i Falchi della Squadra Mobile. In piazza Matteotti hanno notato alcuni movimenti sospetti da parte di alcuni giovani e li hanno fermati. Una scena avvenuta davanti a tante persone visto l’orario: attorno alle 16. I due ragazzi fermati (uno è minorenne) sono stati accompagnati in Questura per tutti gli accertamenti e sono state sequestrate alcune bustine di hascisc e pasticche. Sono stati denunciati e sono in corso gli accertamenti sulla loro posizione nel territorio italiano. I controlli, con identificazioni e verifiche dei documenti, sono proseguiti anche con gli agenti delle volanti. Servizio analogo da parte della Polizia Locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA