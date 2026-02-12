“Eleonora in folk”, questa sera a Oristano 

Oggi prende il via “Eleonora in folk”, la rassegna organizzata dal Gruppo Folk Città di Oristano per celebrare e valorizzare la cultura e le tradizioni della città. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, si sviluppa in due momenti distinti ma complementari.

Il pomeriggio inizierà alle 15.30 con un corso molto particolare che si terrà nella sede del Gruppo Folk, in piazza Eleonora. Gabriella Collu guiderà i partecipanti alla scoperta di come indossare correttamente l’abito tradizionale oristanese, un capo ricco di significato in cui ogni singola spilla e ogni ricamo raccontano una storia e testimoniano l’orgoglio per la città. Il momento clou della giornata arriverà alle 17, quando il Teatro Garau aprirà le porte per ospitare una ricca rassegna folkloristica. Il palco vedrà avvicendarsi diverse formazioni: i Mini folk Is currulleris de su Brugu, il Gruppo Folk Tradizioni Popolari di Macomer e, naturalmente, i padroni di casa del Gruppo Folk Città di Oristano 1961. A impreziosire ulteriormente lo spettacolo ci saranno le melodie dell’organetto suonato da Vanni Masala e l’accompagnamento solenne dei Tamburini e Trombettieri Città di Oristano.A presentare la serata sarà Maria Giovanna Cherchi, una delle voci più amate e conosciute,che con il suo carisma guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra storia, cultura e folklore. «Vestiamo la tradizione di tanta bellezza» è l’appello appassionato che la cantante ha lanciato sui social, per rendere omaggio alla leggendaria figura di Eleonora d’Arborea».

