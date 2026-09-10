Ecco i Mad-Dog La band sassarese vola a “X Factor” 

Giovanissimi, facce pulite e una gran voglia di spaccare tutto. Da Sassari a “X Factor”, i Mad-Dog si prendono la prima puntata delle audition del talent Sky con “Brianstorm” degli Arctic Monkeys. Renato Marchisio, 17 anni, Davide Dore, 18, Jacopo Sale e Luca Pintus, entrambi ventenni, alzano subito il volume fino a scatenare la standing ovation. E anche i giudici restano conquistati. «Sassari è la Sheffield della Sardegna», scherza Paola Iezzi, richiamando la città d’origine della band inglese. Affascinato, il neo giudice Irama, dalla sicurezza sul palco: «Rock, grinta, tecnica, passione». Per Francesco Gabbani «una bella fucilatina, ovviamente pacifista», mentre Jake La Furia elogia «il muro di suono compatto in faccia». Quattro sì!

Dietro l’esibizione perfetta c'è un progetto musicale bene a fuoco, messo in piedi tra la scuola (Renato e Davide studiano al Liceo) e l’università (Jacopo e Luca frequentano Lettere e Beni culturali). I Mad-Dog hanno già pubblicato il disco d’esordio, “Shame On Youth”: nove brani tra indie, punk-rock e alternative, registrati in una «calda, piccola e sudata taverna». Le premesse ci sono tutte, appuntamento ai Bootcamp.

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