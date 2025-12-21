È una cos trasformata rispetto al 2024 

Tertenia. Nell’anticipo di sabato la Costa Orientale Sarda ha conquistato tre punti pesantissimi nel derby contro l’Olbia. Al “Bruno Nespoli” ha deciso una rete del difensore Niccolò Rossetti a inizio ripresa, un gol che ha consegnato alla formazione di Francesco Loi un successo di grande valore.

La vittoria esterna mancava dal 5 ottobre scorso in un altro derby, quando la squadra si era imposta 3-2 contro il Monastir, e permette di riscattare immediatamente l’amara sconfitta rimediata nel turno precedente contro il Valmontone. Con questi tre punti la Cos chiude il girone di andata a quota 26, un bottino di assoluto rilievo se si considera che il ripescaggio in Serie D è stato ufficializzato soltanto a fine luglio.

La società ha dovuto ricostruire completamente la rosa in tempi strettissimi ma il lavoro svolto ha portato alla nascita di un gruppo compatto e ben amalgamato. Tantissimi giovani, affiancati da alcuni elementi di esperienza, stanno crescendo rapidamente supportati da chi ha già alle spalle diversi campionati importanti. I risultati parlano chiaro: nella scorsa stagione la Cos aveva chiuso il girone di andata con appena 13 punti per poi terminare il campionato a quota 33.

Numeri che certificano una prima parte di stagione da incorniciare, con una media da zona playoff. Per centrare l’obiettivo principale, la salvezza, alla Costa Orientale Sarda serviranno indicativamente altri 14 punti.

Contro l’Olbia il tecnico Loi ha schierato ben quattro giocatori classe 2008 e tre classe 2007. Nonostante le numerose assenze, chi è sceso in campo non le ha fatte rimpiangere. La Cos ha interpretato la gara con grande intelligenza tattica e massima attenzione, costruendo diverse occasioni attraverso un gioco manovrato e organizzato. Il gol decisivo è arrivato nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma non è mancata anche l’opportunità per chiudere definitivamente il match.

La squadra gialloblù ora potrà trascorrere le festività natalizie e di fine anno con grande serenità in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio. All’orizzonte c’è subito un altro derby, ancora in trasferta sul campo del Latte Dolce.

RIPRODUZIONE RISERVATA