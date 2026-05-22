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Paulilatino, Bosa
23 maggio 2026 alle 00:11

Due giornate della Legalità 

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Giornate della Legalità con protagonisti gli studenti, prima a Bosa poi a Paulilatino.

A Bosa due giorni fa, nell’aula magna dell’ex Seminario, si è tenuta la cerimonia di premiazione del “Concorso di idee sulla Legalità”, dedicato alla memoria dell’agente scelto della Polizia, Francesco Pischedda. L’iniziativa, promossa dall’assessora alla Pubblica istruzione, Maura Marongiu, ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Alla cerimonia erano presenti la famiglia di Francesco, il sindaco, Alfonso Marras, il vicequestore di Nuoro, Giacinto Mattera, e numerose autorità civili e militari.

Ieri a Paulilatino in piazza Rinascita altro incontro tra gli alunni del Comprensivo Ghilarza-Abbasanta e i diversi Corpi dello Stato alla presenza del questore di Oristano, Corrado Marziano.

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