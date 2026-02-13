Dopo anni di assenza torna la sfilata di Carnevale: maschere, musica e zeppole per le vie del quartiere 

Dopo anni di assenza, il Carnevale torna a colorare le strade di Sant’Avendrace. L’appuntamento, organizzato dalla parrocchia, è in programma per questa sera con ritrovo alle 16, salvo possibili risvolti meteorologici. La sfilata attraverserà le vie Volturno, Piave, viale Sant’Avendrace, Santa Gilla e Isonzo, per poi concludersi nel salone parrocchiale. Il protagonista della serata sarà il pupazzo “Murrungioni”- la mascotte realizzata da don Franco Crabu - accompagnato da maschere, coriandoli e musica. Al termine della sfilata, la festa in parrocchia arricchita da animazione e zeppolata, mentre la musica sarà affidata al dj Sandro Verelli. «Con questa festa, la parrocchia intende tornare a essere centro propulsore di iniziative sociali a servizio del quartiere, per favorire l’aggregazione e rilanciare la vita di Sant’Avendrace», spiega il parroco don Alessandro Simula. «Auspichiamo», continua don Simula, «che questa e le altre iniziative diano nuovo vigore alla vita di un quartiere storico come il nostro, segnato dallo spopolamento, dall’aumento dell’età media e dalla carenza di servizi. Un segnale per la nostra comunità, con la speranza di un avvenire migliore».



