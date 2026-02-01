Disoccupato in manette per cocaina 

Un arresto e 11 dosi di cocaina sequestrate. Questo il bilancio dell’operazione antidroga scattata ieri in città. Sotto accusa è finito un disoccupato di 64 anni, Gaetano Meloni, accusato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L’uomo è stato sorpreso nel centro abitato con addosso quattro grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e 355 euro in contanti, presunto provento dell’attività di spaccio.

Il blitz è scattato dopo gli accertamenti su un presunto mini giro di spaccio in città. Coordinata dal tenente Davide Revelant, l’operazione è scattata con servizi di osservazione e monitoraggio del territorio (piazze in particolare), il controllo di automobilisti e di persone sospette. Attività che hanno portato i carabinieri sulle tracce del disoccupato, trovato in possesso della droga e dei contanti.

L’uomo è finito agli arresti domiciliari. Le indagini vanno avanti per risalire alla provenienza della droga. In merito gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo. Ieri mattina si è parlato di un altro arresto, ma l’indiscrezione è stata categoricamente smentita dagli stessi investigatori. Sulla vicenda è stato inviato un rapporto alla Procura di Cagliari.

Da tempo i carabinieri di Quartu delle stazioni da cui dipende la Compagnia sono impegnate in operazioni mirate a prevenire lo spaccio al dettaglio. Un lavoro portato avanti in maniera molto discreta anche con militari che girano a piedi e appostamenti nei punti ritenuti evidentemente più a rischio.

