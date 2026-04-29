Disabilità e media  con Giulia lunedì all’Università 

Appuntamento lunedì 4, dalle 8.30 alle 11, nell’aula magna Mario Carta della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari, in via Marengo 2, con l’incontro “Parole senza barriere: un viaggio tra disabilità e media” organizzato dall’associazione Giulia Giornaliste Sardegna, in collaborazione con l'Università.

La riflessione nasce dalla recente pubblicazione del libro “Donne, disabilità e media. Parole vs barriere”. Dopo i saluti istituzionali, introducono i lavori Elisabetta Gola, prorettrice, e Susi Ronchi di Giulia. Intervengono: Francesca Ervas, Gianpietro Carrogu, Caterina De Roberto e Silvia Vinci. Modera Daniela Paba. Interprete Lis, Luciana Ledda.

Alle 10.15, a cura di Gianpietro Carrogu, in collaborazione con Sandra Pani ed Elsa Pascalis seguirà un’interazione dinamica con le scolaresche sui contenuti trattati nella fase precedente dalle diverse relazioni, per portare a sintesi l'azione didattico-culturale.

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