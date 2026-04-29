VaiOnline
Incontri.
30 aprile 2026 alle 00:09

Disabilità e media  con Giulia lunedì all’Università 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Appuntamento lunedì 4, dalle 8.30 alle 11, nell’aula magna Mario Carta della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari, in via Marengo 2, con l’incontro “Parole senza barriere: un viaggio tra disabilità e media” organizzato dall’associazione Giulia Giornaliste Sardegna, in collaborazione con l'Università.

La riflessione nasce dalla recente pubblicazione del libro “Donne, disabilità e media. Parole vs barriere”. Dopo i saluti istituzionali, introducono i lavori Elisabetta Gola, prorettrice, e Susi Ronchi di Giulia. Intervengono: Francesca Ervas, Gianpietro Carrogu, Caterina De Roberto e Silvia Vinci. Modera Daniela Paba. Interprete Lis, Luciana Ledda.

Alle 10.15, a cura di Gianpietro Carrogu, in collaborazione con Sandra Pani ed Elsa Pascalis seguirà un’interazione dinamica con le scolaresche sui contenuti trattati nella fase precedente dalle diverse relazioni, per portare a sintesi l'azione didattico-culturale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Canadair, Regione in pressing sul Governo

Chieste al Viminale rassicurazioni formali sulla continuità del servizio antincendio 
Il delitto di Carnevale

Lo sguardo del padre non si stacca mai dal presunto assassino

Andrea Mameli ha fissato Migali per tutta l’udienza in Corte d’Assise 
Francesco Pinna
La battaglia.

La lotta della mamma contro l’omertà

Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
Il delitto

Due fratelli di Pirri sotto accusa

Sono tre gli indagati per il caso Mocci, ucciso la scorsa settimana a Monserrato 
Roberto Carta
Cronaca

Una cavalla uccisa e decapitata a Siurgus Donigala

Samuel Mascia: non riesco a immaginare chi possa aver compiuto un gesto simile 
Paolo Carta
25 aprile

«Ho sparato io, sono della Brigata ebraica»

Militanti Anpi feriti al corteo, fermato un 21enne: l’accusa è di tentato omicidio 
Il caso

Sempio convocato in Procura

Per i pm sarebbe l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi 