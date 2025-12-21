Dinamo, stavolta è tutto facile 

Dinamo sassari 102

Trapani 78

Banco di Sardegna SS : Pullen 10 (1/5, 2/3), Buie 13 (5/5, 1/6), Zanelli 3 (1/3 da tre), Seck 2 (1/2), Beliauskas 11 (4/5, 1/2), Johnson 17 (5/8, 2/7), Ceron ne, Vincini, Mezzanotte 14 (3/3, 2/3), Thomas 13 (4/5), McGlynn 12 (6/6), Visconti 7 (1/6 da tre). All. Mrsic.

Trapani Shark : Cappelletti 18 (2/4, 4/5), Eboua 16 (5/10, 0/1), Notae 19 (5/5, 2/6), Ford 5 (2/5, 0/5), Arcidiacono (0/6 da tre), Rossato 12 (0/2, 2/9), Pugliatti (0/1 da tre), Petrucelli ne, Sanogo 8 (3/6), Patti ne.

Arbitri : Giovannetti, Capotorto e Cassina.

Parziali : 33-15, 51-34, 78-51.

Note . Usciti per 5 falli: Pugliatti al 32’33” (78-58). Percentuali di tiro: Sassari: 39/69 (10/30 da tre); Trapani 25/65 (8/33 da tre). Tiri liberi: Sassari 14/23; Trapani 20/26. Rimbalzi: Sassari 11 0ff 27 dif (Johnson e McGlynn 7); Trapani 14 off 17 dif (Eboua 13).

Sassari. Il PalaSerradimigni è di nuovo una fortezza inespugnabile. Certo, quella che si presenta a Sassari è un’avversaria minata dalle polemiche e dalla lotta tra presidente Antonini e Legabasket sul blocco dei tesseramenti per i lodi in corso. Oltretutto la febbre tiene a casa Hurt e in panchina Petrucelli. Finisce 102-78 una gara non complicata in partenza (i siciliani però avevano battuto Udine) grazie all’atteggiamento iniziale, ben diverso da quello morbido delle ultime due partite. I sette giocatori in doppia cifra spiegano quanto sia stata corale la gara della Dinamo, anche nella distribuzione del minutaggio.

Parla il coach

Il tecnico Veljko Mrsic ha detto: «Avevamo preparato la gara per dare palla ai nostri lunghi e allargare le rotazioni, visti i problemi di Trapani, i ragazzi sono stati bravi a farlo, oltre che a mettere tante energia da subito». La praticità slava emerge subito: «Dobbiamo però lavorare ancora tanto sui momenti di flessione che abbiamo. Il nostro obiettivo resta la salvezza e dobbiamo concentrarci solo su questo».

Cenni di cronaca

McGlynn giganteggia in area: 8 punti nei primi 9 del Banco. Trapani prova ad accelerare ma perde 6 palloni. Johnson vola in contropiede: 18-7 al 6’. I lunghi biancoblù come al solito si caricano troppo presto di falli, ma vista la tranquillità di el match (anche +21 nel primo quarto) coach Mrsic può concedere ben 7 minuti a Seck e 8 a Mezzanotte che ringrazia segnando 11 punti perché si avvicina a canestro sfruttando la sua statura contro avversari più basi di almeno 20 cm con le braccia alzate. La tripla di Visconti fa toccare anche il +25 prima del riposo. Dopo l’intervallo Trapani entra con atteggiamento migliore e prova a ridurre il distacco (53-40) ma prima Buie, poi un Beliauskas finalmente incisivo e due zampate di Thomas ridanno vento alla vela sassarese che si allontana definitivamente, toccando anche il +27. L’ultimo quarto è solo pro forma.

