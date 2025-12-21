VaiOnline
Serie A.
22 dicembre 2025 alle 00:27

Dinamo, stavolta è tutto facile 

Domata la malconcia Trapani: il PalaSerradimigni è un “fortino” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dinamo sassari 102

Trapani 78

Banco di Sardegna SS : Pullen 10 (1/5, 2/3), Buie 13 (5/5, 1/6), Zanelli 3 (1/3 da tre), Seck 2 (1/2), Beliauskas 11 (4/5, 1/2), Johnson 17 (5/8, 2/7), Ceron ne, Vincini, Mezzanotte 14 (3/3, 2/3), Thomas 13 (4/5), McGlynn 12 (6/6), Visconti 7 (1/6 da tre). All. Mrsic.

Trapani Shark : Cappelletti 18 (2/4, 4/5), Eboua 16 (5/10, 0/1), Notae 19 (5/5, 2/6), Ford 5 (2/5, 0/5), Arcidiacono (0/6 da tre), Rossato 12 (0/2, 2/9), Pugliatti (0/1 da tre), Petrucelli ne, Sanogo 8 (3/6), Patti ne.

Arbitri : Giovannetti, Capotorto e Cassina.

Parziali : 33-15, 51-34, 78-51.

Note . Usciti per 5 falli: Pugliatti al 32’33” (78-58). Percentuali di tiro: Sassari: 39/69 (10/30 da tre); Trapani 25/65 (8/33 da tre). Tiri liberi: Sassari 14/23; Trapani 20/26. Rimbalzi: Sassari 11 0ff 27 dif (Johnson e McGlynn 7); Trapani 14 off 17 dif (Eboua 13).

Sassari. Il PalaSerradimigni è di nuovo una fortezza inespugnabile. Certo, quella che si presenta a Sassari è un’avversaria minata dalle polemiche e dalla lotta tra presidente Antonini e Legabasket sul blocco dei tesseramenti per i lodi in corso. Oltretutto la febbre tiene a casa Hurt e in panchina Petrucelli. Finisce 102-78 una gara non complicata in partenza (i siciliani però avevano battuto Udine) grazie all’atteggiamento iniziale, ben diverso da quello morbido delle ultime due partite. I sette giocatori in doppia cifra spiegano quanto sia stata corale la gara della Dinamo, anche nella distribuzione del minutaggio.

Parla il coach

Il tecnico Veljko Mrsic ha detto: «Avevamo preparato la gara per dare palla ai nostri lunghi e allargare le rotazioni, visti i problemi di Trapani, i ragazzi sono stati bravi a farlo, oltre che a mettere tante energia da subito». La praticità slava emerge subito: «Dobbiamo però lavorare ancora tanto sui momenti di flessione che abbiamo. Il nostro obiettivo resta la salvezza e dobbiamo concentrarci solo su questo».

Cenni di cronaca

McGlynn giganteggia in area: 8 punti nei primi 9 del Banco. Trapani prova ad accelerare ma perde 6 palloni. Johnson vola in contropiede: 18-7 al 6’. I lunghi biancoblù come al solito si caricano troppo presto di falli, ma vista la tranquillità di el match (anche +21 nel primo quarto) coach Mrsic può concedere ben 7 minuti a Seck e 8 a Mezzanotte che ringrazia segnando 11 punti perché si avvicina a canestro sfruttando la sua statura contro avversari più basi di almeno 20 cm con le braccia alzate. La tripla di Visconti fa toccare anche il +25 prima del riposo. Dopo l’intervallo Trapani entra con atteggiamento migliore e prova a ridurre il distacco (53-40) ma prima Buie, poi un Beliauskas finalmente incisivo e due zampate di Thomas ridanno vento alla vela sassarese che si allontana definitivamente, toccando anche il +27. L’ultimo quarto è solo pro forma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.