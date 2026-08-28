Dinamo, stasera test a Vigevano 

Sassari. Dinamo rabberciata quella che stasera a Vigevano (ore 20.30) sostiene la prima amichevole precampionato. Il coach Luca Vitali deve rinunciare ai due nazionali, il play canadese Kaze Kajami-Keane e l'esterno estone Joonas Riismaa, impegnati con le rispettive rappresentative alle qualificazioni per i Mondiali. Inoltre si è fermato anche il play Riccardo Pisano. Il comunicato recita: «Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico biancoblu, che ne valuterà progressivamente l’evoluzione e i tempi di rientro». Tenuto a riposo precauzionale anche l'alapivot Jeff Brooks.

Restano quindi Monaldi, Grande, Vitali, Aromando e Nze per il quintetto base, col lungo Nobili da cambio. A questi giocatori si aggiungono i giovani Cipriano e Fara, più i due aggregati Longo e Petrovic. ( g.m. )

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