VaiOnline
Basket Serie A.
14 febbraio 2026 alle 00:34

Dinamo, arriva Tortona 

Mrsic avvisa: «Dovremo fare una partita molto buona» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Una Dinamo senza Marshall, senza Thomas e col dubbio Pullen. «Ma c'è Buie e a Saragozza abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione senza il nostro miglior giocatore. Ecco perché preferisco concentrarmi su chi c'è e sta reagendo bene a cambi di minutaggio e variazione di compiti». Il coach Veljko Mrsic riserva tutte le attenzioni ai presenti, alla vigilia della gara contro Tortona (domenica al PalaSerradimigni con inizio alle 16). «Dobbiamo giocare una partita molto buona per avere possibilità di battere un'avversaria che dall'inizio del campionato è sempre quarta o quinta».

Tortona è anche una ferita aperta: la sconfitta è arrivata dopo due supplementari per 118-113 ma avevano pesato l'infortunio all'ala Marshall (il migliore per 25' con 23 punti) e i 52 liberi contro 19 fischiati a favore dei piemontesi. Quella gara aveva segnato l'addio alle speranze di Coppa Italia. «Magari questa volta il 52-19 sarà a favore nostro», commenta ironizzando il coach biancoblù.

Mistero Pullen

Il play Jacob Pullen non si è ancora allenato. La sua assenza a Udine era stata giustificata con un virus gastrointestinale, ma il malanno dopo una settimana inizia a diventare sospetto. Da capire se ci siano problemi fisici dietro o altro, vista anche la “allergia” dell'americano al giro di campo finale al PalaSerradimigni. Va detto che se in Europe Cup Pullen ha fornito discrete prove (13,4 punti) in campionato sfiora i 10 punti ma col 37% da due e il 20% da tre, cifre inferiori alle attese. La pausa di due settimane servirà magari a fare chiarezza sui recuperi degli assenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La visita

Il capo dello Stato onora la forza della Deledda

Nuoro, all’Eliseo l’incontro con gli studenti poi tappa nella casa natale a San Pietro 
Marilena Orunesu
maltempo

Sarrabus, danni incalcolabili  È peggio del ciclone Harry

Il bidello ferito dal crollo di un pino: vivo per miracolo 
Gianni Agus
Nord Sardegna.

A Tempio Carnevale dimezzato, il Parco tenda è inagibile

Andrea Busia Caterina Fiori
Decimomannu-Assemini-Uta.

Il Flumini Mannu sorvegliato speciale

(red. pro.)
L’emergenza

«La Portovesme srl metta in sicurezza il sito di Genna Luas»

Controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua 
Francesco Pintore
L’ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l’assalto all’Isola

«Lo Statuto nei Puc dei Comuni»

Pili: «Sì alla Pratobello dopo l’impugnazione della legge aree idonee» 
Lorenzo Piras
La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa

Registro dei tumori, è ancora tutto fermo «Inerzia inaccettabile»

Schirò (Sa Luxi): tanti impegni, ma non c’è neppure il responsabile  
Cristina Cossu