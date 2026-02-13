Dinamo, arriva Tortona 

Sassari. Una Dinamo senza Marshall, senza Thomas e col dubbio Pullen. «Ma c'è Buie e a Saragozza abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione senza il nostro miglior giocatore. Ecco perché preferisco concentrarmi su chi c'è e sta reagendo bene a cambi di minutaggio e variazione di compiti». Il coach Veljko Mrsic riserva tutte le attenzioni ai presenti, alla vigilia della gara contro Tortona (domenica al PalaSerradimigni con inizio alle 16). «Dobbiamo giocare una partita molto buona per avere possibilità di battere un'avversaria che dall'inizio del campionato è sempre quarta o quinta».

Tortona è anche una ferita aperta: la sconfitta è arrivata dopo due supplementari per 118-113 ma avevano pesato l'infortunio all'ala Marshall (il migliore per 25' con 23 punti) e i 52 liberi contro 19 fischiati a favore dei piemontesi. Quella gara aveva segnato l'addio alle speranze di Coppa Italia. «Magari questa volta il 52-19 sarà a favore nostro», commenta ironizzando il coach biancoblù.

Mistero Pullen

Il play Jacob Pullen non si è ancora allenato. La sua assenza a Udine era stata giustificata con un virus gastrointestinale, ma il malanno dopo una settimana inizia a diventare sospetto. Da capire se ci siano problemi fisici dietro o altro, vista anche la “allergia” dell'americano al giro di campo finale al PalaSerradimigni. Va detto che se in Europe Cup Pullen ha fornito discrete prove (13,4 punti) in campionato sfiora i 10 punti ma col 37% da due e il 20% da tre, cifre inferiori alle attese. La pausa di due settimane servirà magari a fare chiarezza sui recuperi degli assenti.

