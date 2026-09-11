“Dimonios”, Simonetti nuovo comandante del 151°  

Marce trionfali, il tricolore che sventola in cielo e le note dell’inno che accompagnano il passaggio di consegne. Ieri alla caserma Monfenera di Cagliari è stato il giorno dei “Dimonios”. Il 151° Reggimento fanteria della Brigata Sassari ha salutato il colonnello Andrea Pagliaroli, che ha ceduto il comando al colonnello Rosario Maria Simonetti.

La cerimonia si è svolta nel piazzale “Col del Rosso”, con la Bandiera di Guerra dell’unità schierata insieme ai reparti. Dopo i saluti di rito, il simbolo del reggimento è stato al centro del passaggio di consegne tra i due ufficiali. Una storia che affonda le radici nella Prima guerra mondiale, dove lo storico corpo si è guadagnato il nome sul campo, e che ancora oggi rappresenta uno dei patrimoni più forti della Brigata Sassari. Il 151° venne costituito a Sinnai il 1° marzo 1915 e, insieme al 152° reggimento, custodisce la Bandiera di Guerra più decorata del conflitto.

«Consegno oggi il comando del 151° Reggimento dopo un cammino esaltante fatto di addestramento, attività di preparazione per l’immissione nel teatro operativo in Libano e in Bosnia e di rappresentanza sul magnifico territorio sardo», ha detto il colonnello Pagliaroli. «Lascio uomini e donne preparati, uniti e consapevoli delle proprie responsabilità».

Negli ultimi anni il Reggimento è stato impegnato su più fronti. Dal 2023 al 2025 una parte dei suoi militari ha operato in Libano, esperienza che ha portato al conferimento della Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito alla Bandiera di Guerra del 151°. Oggi un battaglione è invece impegnato in Bosnia Erzegovina, mentre altri militari partecipano all’operazione Strade Sicure nelle piazze di Milano e Roma.

Un passaggio che arriva mentre il reparto continua a essere operativo sia all’estero sia sul territorio nazionale. «Il colonnello Pagliaroli ha guidato con grande concretezza il Reggimento in un periodo particolarmente intenso», ha spiegato il comandante della Brigata “Sassari”, generale di brigata Andrea Fraticelli. «Assumere il comando del 151° significa ricevere un reparto con una storia straordinaria. Al colonnello Simonetti, che oggi raccoglie questa responsabilità, rivolgo il più sincero augurio di buon lavoro».