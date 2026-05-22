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23 maggio 2026 alle 00:11

Dialisi garantita anche ai turisti in vacanza nel Sulcis 

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La dialisi nel periodo delle ferie estive continua ad essere una realtà anche nel 2026 e per questa estate è previsto un incremento del 50 per cento. La Asl del Sulcis Iglesiente ha infatti rinnovato l’appuntamento con la “dialisi vacanza”, il servizio dedicato ai pazienti nefropatici che desiderano trascorrere un soggiorno nelle località turistiche del sud ovest della Sardegna senza rinunciare alla continuità delle cure. La particolare collocazione dei centri dialisi di Carbonia, Iglesias, Carloforte e Buggerru, cioè vicine o baricentriche rispetto a zone di pregio turistico estivo continua a essere un punto di riferimento per i pazienti con insufficienza renale cronica sottoposti a terapia emodialitica.

Il progetto è attivo da 15 anni. Offre la possibilità di conciliare la necessità della terapia e la possibilità di muoversi e viaggiare in sicurezza. L’anno scorso il progetto “dialisi vacanza” aveva permesso a 27 pazienti che ne avevano fatto richiesta di poter effettuare il trattamento presso gli ospedali o i poliambulatori per un totale di 248 emodialisi nel periodo compreso fra maggio e ottobre.

Per il 2026 è previsto un incremento fino a 390 dialisi al fine di soddisfare numerose richieste. Sarà inoltre possibile estendere il servizio anche a natale. (a. s.)

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