Serie B maschile.
22 dicembre 2025 alle 00:27

Derby al Villaspeciosa: 4-2 sul Città di Cagliari 

Si chiude il girone di andata di Serie B maschile e le squadre sarde confermano il loro valore. Nell’ultima giornata dell’anno, l’Elmas cade in casa, la San Sebastiano Ussana torna al successo nel Girone A, mentre nel Girone E il Villaspeciosa supera il Città di Cagliari nel derby, consolidando le proprie ambizioni.

L’Elmas, secondo in classifica, ha ceduto 5-4 all’Itar Futsal. I gialloblù hanno segnato con Idda, Cianchi, Alan e Arrais, dimostrando comunque di poter competere per il vertice e, nonostante la sconfitta, restano vicini alla capolista Varese.

La San Sebastiano Ussana si conferma solida, vincendo 6-2 sul Real Five Rho grazie a un poker di Curreli e ai gol di Mura e Ferraro. La squadra resta terza, a tre punti dall’Elmas, consolidando il morale per la seconda metà della stagione.

Il Monastir, pur non scendendo in campo per il turno di riposo, resta a un punto dal Cardano ‘91, in zona playout, ed è pronto a tornare in campo con determinazione.

Nel Girone E, il Villaspeciosa supera 4-2 il Città di Cagliari, con le reti di Rosas, Pilloni, Figus e Medda; per gli ospiti in gol Tricarico con una doppietta. Il Villaspeciosa supera il Città di Cagliari in classifica e si avvicina a un punto dalla zona playoff, confermando le ambizioni per il prosieguo del torneo.

Con la chiusura del girone di andata, le squadre sarde guardano al ritorno in campo con fiducia, pronte a confermare quanto di buono mostrato finora.


