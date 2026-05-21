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Milano.
22 maggio 2026 alle 00:38

Danneggiava le auto con i suoi amici: arrestato “Pino ’o pazz” di Mare Fuori 

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Milano. Pare davvero essersi identificato in negativo con il suo personaggio l’attore italo-ucraino Artem Tkachuk, 25 anni, che interpreta Pino 'o pazzo' in “Mare fuori”, la serie tv della Rai che racconta le vicende di un carcere minorile a Napoli, affacciato sulla costa. Due sere fa a Milano, l’artista ha finito la nottata in carcere, arrestato dopo aver danneggiato quattro auto per strada.

Tkachuk era insieme a tre amici di 18, 22 e 24 anni, quando è stato bloccato dopo aver colpito a calci le vetture parcheggiate a Rho, piccolo comune alle porte di Milano. All'arrivo delle Volanti del commissariato, l’attore ha poi insultato e minacciato gli agenti tanto che, oltre ad ammanettarlo per danneggiamento aggravato come gli altri, lo hanno denunciato per minacce a pubblico ufficiale. Il 25enne avrebbe pronunciato frasi come «adesso vi sfondo» e «io vi compro tutti». Tkachuk è tornato libero ieri mattina, dopo l'udienza per direttissima: la giudice ha convalidato l'arresto ma senza applicare alcuna misura cautelare o di altro tipo.

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