Dalle parate alla panchina: Aresti entra nello staff della Figc-Lnd Sardegna  

Nuova avventura professionale per Simone Aresti. L’ex portiere del Cagliari entra nello staff tecnico della Figc-Lnd Sardegna come responsabile dell’Area Portieri di tutte le Rappresentative regionali di calcio a 11. Un incarico che lo vedrà impegnato nella valorizzazione dei giovani talenti isolani, anche in vista del Torneo delle Regioni 2027, in programma proprio in Sardegna dal 19 al 26 marzo. Un appuntamento di particolare prestigio, considerato la più importante competizione giovanile dilettantistica italiana.

Portieri di talento

«Opereremo a 360 gradi, sia con i ragazzi, sia fornendo linee guida agli allenatori dei portieri del movimento», spiega Aresti. Classe 1986, originario di Narcao e cresciuto nel vivaio rossoblù, Aresti vanta una lunga carriera tra Serie A, B e C, con grandi esperienze a Pescara, dove ha conquistato la promozione nella massima serie sotto la guida di Massimo Oddo, Terni e Olbia, prima del ritorno al Cagliari, con cui ha chiuso la carriera nel 2024. Lo sguardo è rivolto alla valorizzazione dei giovani: «Cercheremo ogni portiere che ha talento da nord a sud. Ci aspettiamo che mettano in campo anche orgoglio, disciplina e valori che rappresentano la nostra terra».

Radiolina e Videolina

Aresti sarà ospite oggi alle 18.30 a "Il Cagliari in Diretta”, in onda sulle frequenze FM e sulla pagina Facebook di Radiolina, in contemporanea su Videolina e unionesarda.it. Al centro della puntata la nuova sfida federale e i ricordi della carriera in rossoblù.

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