«Dal turismo d’arte 57 miliardi l’anno, ora portiamo la cultura nei piccoli centri» 

La cultura traina il turismo e non poteva essere altrimenti in un Paese come l’Italia, quello con il più grande numero di siti Unesco al mondo. Ora, però, va fatta arrivare anche nei luoghi meno convenzionali, rilanciando i borghi e portando l’arte sempre di più anche nei piccoli Comuni. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, durante l’evento “Futura - Nuovi sguardi per la cultura” al Teatro alla Scala di Milano, ha ricordato il peso della cultura sul turismo. Secondo le ultime rilevazioni il 57% dei viaggiatori stranieri sceglie l’Italia spinto da interessi culturali, con una spesa turistica annua che, nelle sole città d’arte, supera i 19 miliardi di euro. Il turismo culturale, trainato soprattutto dalle coppie e dalle famiglie, con un impatto economico di 57 miliardi di euro vale più della metà dell’indotto totale del comparto. Il tutto dopo un’estate che ha registrato oltre 276 milioni di presenze e più di 72,4 milioni di arrivi.

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