Dai tornei per amici alla Terza Categoria: nasce a Cagliari una squadra “aristocratica” 

Dai tornei amatoriali di calcio a 7 fra amici a un campionato vero e proprio, la Terza Categoria, con forti ambizioni e l’impegno di tanti ragazzi appartenenti a note famiglie aristocratiche del Cagliaritano. È il progetto dell’Asd Nivea Sport, società del Capoluogo appena fondata e che è pronta all’esordio nei tornei Figc, dove giocherà nel Girone C della delegazione di Cagliari a partire dal prossimo weekend. Un club giovanissimo sia per fondazione, arrivata a due anni da quella della squadra di calcio a 7 di cui è diretta continuazione, sia per chi la compone: il presidente, Michele Ferraguti, ha 18 anni e l’allenatore, Leonardo Balletto, ne ha 20.

«Quando eravamo 15-16enni abbiamo fondato la società per cominciare solo con l’At League», spiega il presidente della Nivea Fc, a capo di una dirigenza altrettanto giovane che comprende come suoi vice Giovanni Arrica (figlio di Stefano e nipote di Andrea, alla guida del Cagliari dello scudetto) e Gabriele Melis. «Poi abbiamo iniziato a prendere l’impegno più seriamente e abbiamo fatto due stagioni di un altro torneo, l’Island Cup». Da qui la scelta di passare al calcio a 11: «Lo scorso inverno ci siamo detti di organizzare una squadra, abbiamo capito che c’era la possibilità di creare un’Asd vera e propria e che eravamo capaci di competere pure nei tornei Figc».

La casa

Il nome è dato dall’azienda di famiglia del presidente Ferraguti, che è anche uno dei partner. Giocherà al campo di via Borgo Sant’Elia, accanto al Lazzaretto, che ospita anche i due allenamenti settimanali. L’obiettivo è chiaro: «Salire in Seconda Categoria il prima possibile, abbiamo grandi ambizioni e possiamo fare un bel progetto con massima serietà», prosegue Ferraguti.

«La struttura di Sant’Elia ci è sempre piaciuta tantissimo, è stata la nostra prima scelta come casa», aggiunge l’allenatore Leonardo Balletto, studente universitario e figlio del commercialista ed ex consigliere comunale Alessandro. «Per me è una responsabilità enorme: ho iniziato ad allenare quasi per gioco, era un periodo dove fisicamente non stavo bene e il presidente Michele Ferraguti mi aveva chiesto di guidare la squadra di calcio a 7 per un torneo perché mancava il tecnico. Mi è piaciuto talmente tanto che ho smesso di giocare e farò il prossimo corso per il patentino». Enrico Campus l’anno scorso era al Selargius, Promozione: «Volevo ridimensionarmi e concentrarmi sullo studio», dice il centrocampista, studente universitario al secondo anno in Farmacia. «Conosco l’allenatore da tempo, per me è una garanzia su ambizione e serietà. È un bel gruppo».

Il gruppo

La squadra è formata da tanti ragazzi giovani, ma anche da chi ha già avuto esperienze in categorie superiori e qualcuno che aveva smesso da qualche anno. La maggior parte avevano già condiviso l’esperienza alla Nivea nel calcio a 7: «Siamo partiti come squadra di amici, con l’assoluto scopo di divertirci, e adesso passiamo a qualcosa di più grande», segnala il centrocampista Giacomo Puddu, ex La Palma e capitano. «Sono stato il primo contattato dal presidente, dal mio ok è nato tutto. Ci siamo dovuti immedesimare nella realtà della Terza Categoria, sappiamo che ci saranno mille difficoltà ma ci supporteremo l’uno con l’altro».

«Tutto è arrivato da una proposta dopo una partita di calcio a 7», evidenzia Francesco Mambrini, difensore, nipote della proprietà dell’omonimo gruppo di farmacie del Cagliaritano. «Sono molto contento, siamo tanti amici e ci conosciamo da tempo. Sicuramente sarà una stagione stimolante e divertente». Fra i giocatori anche Emanuele Binaghi, fondatore di uno dei tornei (l’Island Cup) a cui ha partecipato la Nivea: «Ho sposato il progetto fin da subito, io e il presidente siamo amici fin da piccoli e mi sembrava giusto dare un contributo», racconta l’attaccante, nipote del presidente Fitp Angelo, che lavora come organizzatore di eventi. «Ho un ruolo solo da giocatore, poi se ci sarà bisogno sarò pronto ad aiutare la società su altro».

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