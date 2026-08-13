Curtis da leggenda: oro e altro record del mondo 

Parigi . Sara Curtis senza fine. Ancora record del mondo e poi l’attesissimo oro nei 50 dorso agli Europei di nuoto: la 19enne azzurra si prende tutto, realizza «un sogno» mentre il pubblico dell’Olympic Aquatic Centre è in piedi a tributarle il doveroso omaggio.

Curtis sorride, cerca i genitori sugli spalti, saluta i compagni di squadra. Ma negli occhi di tutti c’è ancora l’impresa che ha compiuto in piscina: dopo una partenza “normale”, ai 25 metri stacca le avversarie e spinge fino alla fine. Chiude in 26:56, nuovo primato mondiale, davanti alla francese Mary-Ambre Moluh (27:06) e alla britannica Lauren Cox (27:15). E migliora il suo precedente di 26:63 realizzato 24 ore prima.

Il tris

L’oro si aggiunge al bronzo nei 100 stile libero, classe regina del nuoto, e all’argento nella staffetta 4x100 sl. «Sono veramente contentissima», esulta Curtis. «Dura gestire le emozioni, ho faticato ad addormentarmi. Ho veramente cercato di accelerare gli ultimi 15 metri. È assurdo, sono contenta. Un sogno, un obiettivo enorme». Poi un pensiero per i suoi genitori: «Se potessi portarmeli al podio lo farei, non vedo l’ora di abbracciarli», conclude sorridendo.

«Quando ho deciso di andare in Virginia per allenarmi pensavo solo a questo, è un obiettivo immenso. È stata la scelta più difficile e importante della mia vita». Ed è arrivato l’oro per l’atleta piemontese che da promessa ora è la certezza dell’Italnuoto. E non è finita qui, il prossimo impegno sono i 50 stile libero di oggi.

Gli Azzurri

Anche gli altri big hanno ben figurato. Christian Mantegazza chiude con il sesto posto europeo nei 200 rana in 2:09.83. Carlos D’Ambrosio si qualifica per finale nei 200m stile libero, quarto con il tempo 1:45.38. Thomas Ceccon va in finale nei 50m dorso, mentre non ce la fa Michele Lamberti.

Lisa Angiolini e Anna Pirovano si fermano in semifinale nei 200 rana, non ce la fa Anita Gastaldi a centrare la finale dei 100m farfalla. Simona Quadarella in finale dei 1500 stile libero con il miglior tempo, Italia invece out dalla finale della 4x100 stile libero uomini.

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