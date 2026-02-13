VaiOnline
Football americano.
14 febbraio 2026 alle 00:34

Crusaders, si riparte con un nuovo coach 

Un nuovo campo (a Terramaini, già inaugurato nella scorsa stagione), un nuovo head coach, nuovi sponsor (Crai è il principale) ma lo stesso entusiasmo che da 35 anni anima l’attività dei Crusaders. I cagliaritani si preparano alla nuova avventura nella Terza Divisione Fidaf (il campionato italiano di football americano a 9) al via domenica 22. Ieri la presentazione in sala consiliare a Palazzo Bacaredda (Marco Benucci e Michele Boero a fare da padroni di casa, Bruno Perra, per il Coni, il “padrino”) della franchigia rossargento che celebra l’anniversario con propositi di successo: «Il nostro unico obiettivo stagionale è vincere il campionato», ha tagliato corto Joseph Anthony Tricario, il nuovo head coach che si è detto «emozionato per questa sfida e impressionato da un clima diverso da tutti quelli che aveva sperimentato nelle altre esperienze in Europa». Novità anche in regia con il qb Lorenzo Piva.

Il presidente Emanuele Garzia ha anche voluto sottolineare la presenza del regista Stefano Sergnagiotto per ricordare come il documentario “NOI”, che racconta i primi trent’anni dei Crusaders, abbia ricevuto premi un tutto il mondo. Il campionato vedrà i cagliaritani impegnati in un girone con tre squadre di Roma: debutto il 15 marzo sul campo dei Mavericks, poi il 29 in casa con i Legionari e il 19 aprile ancora a Roma con i Gladiatori, per chiudere il girone d’andata. ( c.a.m. )

