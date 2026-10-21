Crolla un ramo: militare muore a Jesolo 

Percorreva via Roma Destra, a Jesolo, nel Veneziano, quando un albero ha ceduto e si è abbattuto sulla sua automobile. È morto così Matteo Ambu, militare cagliaritano di 46 anni, che stava andando al lavoro a Padova, dove prestava servizio. La tragedia è avvenuta ieri intorno alle 6 del mattino, mentre l’uomo, figlio di carabiniere, cresciuto a Pirri ma residente da tempo a Cavallino-Treporti insieme alla moglie e ai due figli, si dirigeva verso Padova. A provocare il drammatico incidente sarebbe stato un grosso ramo di platano, caduto a causa del maltempo che nelle ultime ore ha interessato il Veneziano.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso finora, non sarebbe stato l’intero albero ad abbattersi sulla vettura, ma soltanto una sua parte. Il lato del conducente è così rimasto gravemente danneggiato. Dopo essere stato colpito dal ramo, il veicolo sarebbe finito contro un secondo albero poco più avanti. Resta da chiarire se il decesso del militare sia stato causato dallo schiacciamento provocato dal primo impatto o dal successivo urto frontale contro l’altra pianta.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco sul luogo dell’incidente che, con autogrù e squadre di soccorso, hanno lavorato per liberare il 46enne dall’abitacolo. Una volta estratto dall’auto, per l’uomo non c’era purtroppo più nulla da fare. Sul posto hanno operato gli agenti del commissariato di Jesolo, mentre i primi rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Mestre. La Procura di Venezia ha disposto ora un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente e accertare le cause del decesso. Disposti anche la rimozione e il sequestro dell'intero albero.

Le reazioni

Sulla tragedia è intervenuto il ministero della Difesa con una nota firmata dal ministro Guido Crosetto. «Con pr ofonda tristezza ho appreso della scomparsa del 1° Graduato Matteo Ambu, deceduto a seguito di un tragico incidente nei pressi di Jesolo, mentre si recava al lavoro – ha dichiarato il ministro –. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito». Parole di cordoglio anche da Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto. «Una vita spezzata improvvisamente mentre si stava recando al lavoro, in una giornata segnata dal maltempo. A nome mio e della Regione, esprimo il più profondo cordoglio e la mia sincera vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e ai colleghi della vittima», ha affermato. Vicinanza alla famiglia anche da parte del presidente del Consiglio regionale veneto Luca Zaia e del sindaco di Venezia, Simone Venturini. Quest’ultimo ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Ambu, ricordando il dolore per una tragedia che ha colpito le comunità di Cavallino-Treporti e Jesolo.

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