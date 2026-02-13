VaiOnline
Iglesias.
14 febbraio 2026 alle 00:36

Crolla un albero: paura in piazza 

Ennesimo albero crollato a Iglesias. Giovedì notte, nel rione Serra Perdosa è caduto uno dei grossi pini situati nella piazza del quartiere, recentemente restaurata. L’episodio, che fortunatamente non ha provocato danni a cose o persone, ha suscitato sconcerto e stupore tra i residenti, ma anche qualche sommessa polemica perché, più volte, se ne era segnalato il potenziale pericolo. «Purtroppo – afferma l’assessore all’ambiente, Francesco Melis – è difficile prevenire questi eventi. In questo caso l’albero era già compromesso alle radici, problema accentuato dalle forti piogge di questi giorni». La problematica è all’attenzione degli Uffici Ambientali del Comune: «stiamo monitorando – prosegue Melis – la situazione degli alberi più vecchi o quelli considerati a rischio, non escludendo interventi drastici. Abbattere un albero è sempre l’ultima scelta, considerando però che la sicurezza dei cittadini è la nostra priorità» . (s. a.)

