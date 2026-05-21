Corona corre da solo per il quater 

Continuità amministrativa, nuove idee e prosecuzione dei progetti già avviati: sono queste le parole chiave con cui la lista “Atzara Bene Comune”, guidata dal sindaco uscente Alessandro Corona, si presenta nuovamente agli elettori, unica formazione candidata alle prossime elezioni comunali del piccolo centro del Mandrolisai.

Tante donne in lista

Non avrà sfidanti all’infuori del quorum l’esperto amministratore che punta al quarto mandato, terzo consecutivo, supportato da una gruppo navigato che ripresenta in totale 9 membri uscenti, a partire dal vice sindaco Pino Pisu, seguito dagli assessori Paola Flore, Simona Ruda e Massimo Demelas, le consigliere Sara Pisu, Stefania Mungari, Loredana Tun e Ilaria Mura a cui si aggiunge la giovane Sara Arru alla prima candidatura. Una squadra con tante donne e una linea politica che attraverso idee e programmi guarda alla continuità del lavoro svolto per un paese che ha più elettori che abitanti visto che molti cittadini di Atzara con diritto di voto sono residenti all’estero.

Il candidato

Una scelta meditata a lungo per Alessandro Corona: «Considero un onore rappresentare un gruppo che, dopo cinque anni di amministrazione, non ha esitato nemmeno per un istante a scegliere di ricandidarsi per continuare a guidare Atzara – ha detto - L’unico ad avere avuto qualche esitazione sono stato io. Mi sono chiesto se avessi ancora lo stesso entusiasmo di qualche annetto fa, anche perché nel frattempo qualche capello bianco è arrivato. Poi ho capito che quell’entusiasmo c’è ancora, così come la passione e la gioia di lavorare per il bene comune. Naturale scegliere di continuare questa esperienza insieme. Perché fare politica, amministrare e impegnarsi per il proprio paese è, prima di tutto, una cosa bella».

Il programma

I candidati rivendicano con orgoglio i risultati della consiliatura al tramonto, in particolare i progetti finanziati. «Crediamo fortemente nella necessità di contribuire con il nostro tempo, con le nostre energie, con le nostre speranze e i nostri sogni alla difesa dei diritti di cittadine e cittadini per migliorare la vita quotidiana nel nostro paese – si legge nel documento -. Abbiamo lavorato con impegno, serietà e amore per Atzara, affrontato insieme momenti difficili, come il periodo del Covid, continuando a costruire opportunità per la nostra Comunità, ottenendo risultati concreti». Il gruppo ricorda la creazione di nuovi servizi per i cittadini, il nuovo asilo nido, la mensa scolastica, il rinnovo degli impianti sportivi, gli investimenti per il turismo e l’albergo diffuso, i progetti di decoro urbano, le nuove strutture pubbliche e il miglioramento dei servizi sociali. Misure che hanno contribuito a rendere più vivibile Atzara, a farlo conoscere dal punto di vista turistico e a promuoverne le produzioni, utili ad affrontare la sfida forse più importante, contro lo spopolamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA