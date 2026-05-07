Contrasto al randagismo: stanziato un milione di euro 

Con l’appalto in scadenza il prossimo 31 luglio, l’Unione dei Comuni della Marmilla corre ai ripari pubblicando un nuovo bando per combattere il randagismo. La procedura prevede l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento degli animali per una durata di tre anni, con un valore complessivo stimato di oltre 1,1 milioni di euro. L’intervento mira a contrastare il fenomeno del randagismo e a garantire condizioni adeguate di tutela e benessere animale. Il servizio sarà assegnato tramite procedura aperta. «Si è reso necessario predisporre il nuovo bando per garantire continuità a un servizio fondamentale – spiega il presidente dell’Unione, Andrea Locci – come indicato nel bando, l’obiettivo non è soltanto il ricovero e la custodia degli animali, ma anche promuovere il benessere dei cani ospitati e incentivare le adozioni».

Il nuovo appalto interesserà Barumini , Collinas , Furtei , Genuri , Gesturi , Las Plassas , Lunamatrona , Pauli Arbarei , Sanluri , Segariu , Setzu , Siddi , Tuili , Turri , Ussaramanna , Villamar , Villanovafranca e Villanovaforru . Il capitolato stabilisce che il canile rifugio dovrà avere una capacità ricettiva minima di 175 animali provenienti dai territori dell’Unione, con un costo giornaliero fissato in 4,52 euro per cane. Tra i servizi previsti figura anche lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti (fino a 81 cani). La struttura dovrà inoltre garantire assistenza veterinaria, registrazione con microchip, pulizia quotidiana dei box. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA