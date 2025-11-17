Condotte rotte, l’ora dello scaricabarile 

È arrivata l’ora dello scaricabarile sulle responsabilità delle recenti perdite nella rete idrica in viale Diaz, che hanno causato pesanti disagi a cittadini, scuole e attività commerciali della zona. La prima risale al 13 novembre, la seconda al giorno successivo.

La versione di Abbanoa

Abbanoa, in una nota, il 14, aveva puntato il dito contro la «ditta che sta eseguendo i lavori per la metro», durante i quali si era rotta una condotta. «Nella prima mattinata di oggi – scrivevano dalla società che gestisce il servizio idrico – si è verificata una perdita idrica in viale Diaz causata dal danneggiamento della condotta da parte della ditta che sta eseguendo i lavori per la metro. Durante lo scavo è stata lesionato inavvertitamente un tratto di tubatura. Fino al completamento della riparazione si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nel tratto di strada interessato, in viale Colombo e via Campidano».

La replica

L’Arst, società appaltatrice di quel cantiere tanto contestato, interviene con la sua versione: ammette le responsabilità della ditta per l’episodio del 13 novembre, quando «durante le attività di scavo da parte dell’Ati appaltatrice, è stata danneggiata una valvola della condotta idrica, collocata a una quota molto più superficiale rispetto alla tubazione principale». Tuttavia, aggiungono dalla società regionale dei trasporti, «a seguito della rialimentazione idrica della fornitura, in un punto diverso, situato in un’area non ancora interessata dagli scavi, è stata riscontrata una copiosa perdita». Anche in questo caso, dicono da Arst, «i tecnici di Abbanoa sono intervenuti prontamente, consentendo il ripristino dell’erogazione idrica in serata».Sulla nuova perdita del 14, l’Arst sostiene che si sia registrata «in un punto non ancora individuato con precisione, e in un’area ancora non interessata dagli scavi: per localizzarla e risolverla, Abbanoa ha eseguito i necessari saggi».

Forti disagi

Lo stop all’erogazione del servizio idrico aveva comportato la chiusura della sede di viale Colombo del liceo Alberti, dove gli studenti erano stati rimandati a casa. Ma anche pesanti disagi per i ristoratori della zona, già penalizzati dalla presenza del cantiere e dalla carenza di parcheggi, che avevano dovuto disdire le prenotazioni per pranzo.

