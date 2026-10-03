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04 ottobre 2026 alle 00:22

Concessione del suolo pubblico per il banchetto I volontari: «È assurdo, pronti a ricorrere al Tar» 

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«Pronti a ricorrere al Tar». L’associazione Tonino Pascali–Sardegna Radicale non ci sta. Dopo aver denunciato di aver ricevuto la richiesta, dal Comune, di un pagamento di 837 euro per l’occupazione del suolo pubblico e per il volantinaggio, all’interno di una campagna informativa per la salute delle donne, i volontari sono pronti a rivolgersi al Tribunale Amministrativo per quella che ritengono essere un’ingiustizia: «È fuori da ogni logica che il Comune chieda cifre così pesanti alle associazioni di volontariato».

Intanto il primo effetto negativo è già arrivato: l’associazione non ha avviato l’iniziativa. Per due mesi di campagna (48 ore totali) in via Alghero il conto era davvero troppo alto per le casse dell’associazione. Ora la speranza è che ci sia un passo indietro del Comune. Altrimenti si arriverà al Tar. Per Laura Di Napoli, presidente dell’associazione, «non è un errore contabile, è una scelta. Si fa pagare a chi fa cittadinanza il prezzo dell’impresa e si blocca una campagna sull’aborto farmacologico nei consultori sardi. Quando la burocrazia fa pagare il diritto di parlare, quel diritto resta sulla carta».

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