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Tribunale.
11 settembre 2026 alle 00:20

Concessionaria raggirata: dissequestrate altre cinque auto di lusso 

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Dopo la Ferrari e la Lamborghini sono state dissequestrate anche altre cinque vetture sono state restituite alla concessionaria di auto DR7: si tratta di due Porsche Cayenne, una Porsche Macan, una Mercedes Amg e un Fiat Ducato Maxi finiti al centro di una vicenda giudiziaria che vede la società cagliaritana estranea ai fatti, anzi parte lesa. La decisione è stata presa dalla prima sezione penale del Tribunale di Cagliari riunita in camera di consiglio con provvedimento firmato dal presidente, il giudice Simone Nespoli. Ora le auto potranno rientrare nella disponibilità della concessionaria di viale Marconi.

La DR7 si è ritrovata, suo malgrado, al centro di una vicenda giudiziaria legata ad operazioni effettuate attraverso intermediari e broker nel mercato automobilistico europeo. Così a luglio i poliziotti si erano presentati nella sede della ditta per effettuare il sequestro di alcune auto di lusso. La società ha sostenuto la propria estraneità mettendo a disposizione la documentazione per consentire la ricostruzione dei fatti. All’inizio di agosto c’era stato il dissequestro della Ferrari e della Lamborghini. Ora quello di altri cinque mezzi. «DR7 sarebbe rimasta coinvolta come parte danneggiata in operazioni nelle quali alcuni intermediari non avrebbero adempiuto agli obblighi di pagamento relativi ai veicoli», fanno sapere dalla società di viale Marconi. «Abbiamo scelto fin dall’inizio di rispettare il lavoro delle autorità, collaborare e attendere che ogni elemento venisse verificato nelle sedi competenti. Continueremo a farlo». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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