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La prima.
30 aprile 2026 alle 00:09

Con “Beethoven 7” Sasha Waltz riscrive la storia della danza 

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Ha debuttato ieri a Cagliari Sasha Waltz, coreografa, danzatrice e regista tedesca, considerata unanimemente erede artistica di Pina Bausch, in scena al Teatro Lirico di Cagliari con il suo “Beethoven 7” nell’interpretazione audace e contemporanea del Sasha Waltz & Guests, compagnia di danza da lei fondata nel 1993.
Con “Beethoven 7”, coreografia eseguita per la prima volta l’11 marzo 2023 al Radialsystem di Berlino, Sasha Waltz prosegue la sua ricerca sulla relazione tra danza e musica: 14 danzatrici e danzatori della sua compagnia si confrontano con l'immensa Settima Sinfonia in La maggiore, op. 92 di Ludwig van Beethoven scritta nel 1811-1812 e con una nuova composizione Freiheit/Exstasis, appositamente commissionata al compositore cileno di musica elettronica Diego Noguera, che viene eseguita dal vivo dallo stesso autore in apertura di spettacolo, cercando risposte a temi e domande poste dal capolavoro musicale beethoveniano. Lo spettacolo, grazie anche a musica, luci, costumi e bravura dei danzatori, è di forte impatto visivo, di grande forza scenografica ed intensità emotiva.

L’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari è diretta dall’americano Ido Arad, al suo debutto a Cagliari. I costumi sono di Federico Polucci e Bernd Skodzig, le luci di Martin Hauk e Jörg Bittner e la drammaturgia di Jochen Sandig. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 40 minuti circa, compreso l’intervallo.
“Beethoven 7" viene replicato oggi alle 20 (turno S), domani alle 19 (turno R), dopodomani alle 17 (turno Q).

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