Colpo del Torino in casa del Sassuolo, decide Vlasic 

Sassuolo 0

Torino 1

Sassuolo (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (34' st Candè), Vranckx (18' st Lipani), Matic, Koné, Volpato (34' st Fadera), Cheddira (18' st Moro), Laurienté (34' st Pierini). In panchina Satalino, Turati, Zacchi, Odenthal, Iannoni. All Grosso.

Torino (3-5-2): Paleari, Tameze (43' st Biraghi), Maripan, Ismajli, Pedersen, Vlasic, Asllani (43' st Casadei), Gineitis (13' st Ilic), Lazaro, Adams (40' st Ngonge), Zapata (13' st Simeone). In panchina Israel, Popa, Sazonov, Dembèlè, Nkounkou, Ilkhan, An- jorin, Aboukhlal, Njie. All. Baroni.

Arbitro : Calzavara di Varese.

Rete: nel st 21’ Vlasic (rigore).

Note. Ammoniti Malukiewicz, Matic, Ilic e Idzes.

Reggio Emilia. Colpo esterno del Torino che vince sul campo del Sassuolo grazie al calcio di rigore trasformato da Vlasic nella ripresa. È la seconda vittoria di fila per Baroni, che sale in classifica e si mette in una posizione tranquilla. Una vittoria meritata se non altro per le opportunità costruire nell’arco del match. Per il Sassuolo è la quarta sconfitta casalinga, fallendo così l’occasione di avvicinarsi al treno delle migliori. Va detto però che il Sassuolo è stato penalizzato dalle assenze soprattutto in attacco.

