Colonia felina, nuove polemiche 

«Troppe irregolarità, recinzioni senza via d’uscita e cucce smantellate». Proseguono le proteste e le polemiche sulla colonia felina in via Borgo Sant’Elia. Regolarmente registrata, ospita circa una ventina di gatti che negli anni sono stati “decimati” da cani randagi e bocconi avvelenati. Le associazioni di volontari sono corse ai ripari sistemando le cucce nel giardino delle suore mercedarie, che invece hanno chiesto di sistemare gli animali all’esterno. Tra le parti si sono accese diverse discussioni, tanto che di recente ci sarebbe stato anche uno scontro verbale tra i giardinieri del terreno e i volontari, con minacce di denunce reciproche. E negli ultimi giorni le lamentele non si sono placate.

Le denunce

«Persistono gravi condotte di impedimento all’assistenza e smantellamento dei ripari predisposti per i gatti di una colonia legalmente riconosciuta», scrive l’associazione Karuna, che sottolinea inoltre che le nuove recinzioni nel giardino complichino l’assistenza degli animali. «Sono state installate barriere che ostacolano l’accesso delle volontarie», aggiunge l’associazione, «risultano smantellate e danneggiate le cucce e i ripari. È stata prospettata la volontà di allontanare i gatti dall’area. La gravità dei fatti è ulteriormente accentuata dal contesto in cui essi si verificano, essendo coinvolta una struttura religiosa: ciò rende ancora più evidente la contraddizione tra i principi di carità, tutela dei più deboli e rispetto per gli esseri viventi e le condotte concretamente poste in essere. La normativa vigente non consente interpretazioni discrezionali: una colonia registrata deve essere tutelata, non ostacolata».

Le soluzioni

Per provare a placare gli animi, il Comune ha proposto due soluzioni. Per la prima – una recinzione dentro il giardino, auspicata dai volontari – si attende però ancora l’ok dalla madre superiora di Roma. In alternativa, la recinzione verrebbe fatta all’esterno. Nel frattempo però continuano le proteste delle associazioni, preoccupate per il futuro dei gatti della colonia di Sant’Elia.

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