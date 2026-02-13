VaiOnline
Claudia e Marco, l’amore sboccia alla Posta del cuore 

Prima colleghi, poi tra un bollettino e l’altro è scoccata la scintilla: «Ci capiamo di più» 

Cupido sveglia Psiche con un bacio: «È ora di andare in ufficio». Là dove il figlio di Venere e Marte del terzo millennio ha incontrato la sua anima gemella. Il mito narrato da Apuleio solca i secoli, rifiorisce al front office di Poste italiane e si incarna in due giovani ogliastrini di gentile aspetto.

Marco Usai, di Baunei, e Claudia Pischedda, di Lanusei, 35 e 39 anni, si sono conosciuti, apprezzati. E adesso si amano. Da tre lustri fanno lo stesso lavoro, iniziano come operatori di sportello, si specializzano, diventano consulenti finanziari. Con il curriculum crescono la passione, la voglia di rivedersi oltre le scrivanie, di andare là dove li porta il cuore.

La scintilla

«Ci siamo conosciuti nel 2014 quando entrambi per motivi lavorativi abbiamo iniziato a girare diversi uffici postali, io come sostituto direttore e Claudia come consulente finanziario», spiega Marco. Nel 2015 lui inizia il percorso come consulente finanziario a Nuoro, Poste centrali, in piazza Crispi. «A quel tempo Claudia era già consulente finanziaria, da un po' di tempo, con sede a Nuoro, e pertanto ci ritrovammo a seguire corsi di formazione e aggiornamento insieme. Di lì a poco abbiamo iniziato a frequentarci anche al di fuori dell'orario lavorativo e, complici i bellissimi legami di amicizia che abbiamo creato con diversi colleghi, scopriamo di avere diverse passioni comuni. Col tempo, poi, è scoccata la scintilla».

Il lavoro

La passione è diventata legame autentico, vero. Una storia sentimentale bella come il rispettivo percorso professionale. Uniti nella vita, uniti nel lavoro, con carriere parallele. Entrambi dirigono ora due uffici postali: Marco guida la sede di via Don Manca a Tertenia, mentre Claudia dirige quella di Bari Sardo, in via Dessì. Hanno scelto di vivere a Santa Maria Navarrese, dove la sera si riabbracciano dopo ogni giornata di lavoro. Alla Posta del cuore, dove essere dipendenti implica «grande senso della responsabilità, forte passione e impegno costante per cercare di soddisfare al meglio le necessità dei clienti che ogni giorno vengono a trovarci in ufficio. Facciamo parte di una grande azienda: solida, dinamica e che offre diverse opportunità di carriera. Un’azienda che, oltre l'aspetto lavorativo, permette di costruire relazioni personali profonde, forti legami di amicizia o, come è successo a noi, qualcosa di più».

Uniti

Fare la stessa professione «significa soprattutto confronto», osserva Claudia, «supporto e comprensione rispetto a quello che succede durante la giornata lavorativa e possibilità di una serena pianificazione del tempo libero». Hanno gli stessi orari. «Lavorare per la stessa azienda e svolgere lo stesso ruolo, con l’uscita al mattino presto e il rientro nelle prime ore del pomeriggio, ci permette di ritagliarci gli spazi per noi stessi e allo stesso tempo di coltivare le passioni comuni».

La ricorrenza

Claudia Pischedda e Marco Usai parlano dei sentimenti che li uniscono proprio nel giorno di San Valentino. Che Poste Italiane celebra anche quest’anno con due colorate cartoline filateliche. Una di queste ha come titolo “L’amore è una combinazione segreta”. Capace di risvegliare Psiche tra le braccia di Cupido.

