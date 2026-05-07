Città sane, Comune sul podio 

La Sardegna sul podio tra le città sane grazie a un progetto del Comune di Oliena con l’Asl di Nuoro. Nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, la consegna del premio Oscar speciale Piccoli Comuni Rete Città sane (Organizzazione Mondiale della Sanità). Il progetto “Come invecchiare in salute? Caminadores e i sentieri del benessere sono la risposta del Comune di Oliena e della Asl di Nuoro” si è aggiudicato il riconoscimento promosso dalla Rete italiana Città sane dei Comuni sotto i 15.000 abitanti, per valorizzare le migliori esperienze locali nella promozione della salute e del benessere delle comunità. Al centro l’invecchiamento attivo, la prevenzione e l’inclusione sociale, gruppi di cammino guidati come strumento semplice di salute pubblica. A ritirare il premio il sindaco Bastiano Congiu, l’assessore allo sport, Massimo Zola, e Roberta Bosu per la Asl.

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