Città in/visibili, mostra prorogata 

Prosegue al Muacc l’appuntamento con la mostra Città in/visibili del fotografo Mouhamed Yaye Traore. Il grande successo di pubblico ha portato alla decisione di prorogare l’appuntamento fino a domenica 27 settembre, offrendo così nuove occasioni per conoscere il lavoro dell’artista e approfondire i temi al centro del progetto.

L’esposizione

L’esposizione al Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee è stata inaugurata lo scorso 28 maggio. Curata da Costanza Meli e Mohamed Keita, con la direzione artistica di Simona Campus, Città in/visibili presenta un ciclo di venti fotografie realizzate da Mouhamed Yaye Traore, giovane artista originario del Benin che vive e lavora in Toscana. Fulcro della sua ricerca è il rapporto tra sguardo e identità, esplorato attraverso un approccio sperimentale, libero e intuitivo al paesaggio urbano. Le immagini indagano le forme della città e dell’abitare attraverso un insieme mutevole di presenze e paesaggi che si mostrano e si nascondono, proponendo differenti punti di vista e nuove possibilità di osservazione.

Gli appuntamenti

La proroga fino al 27 settembre consentirà di visitare la mostra anche in occasione degli appuntamenti di settembre dedicati alla ricerca, alla conoscenza e al patrimonio culturale. Venerdì 25 ci sarà infatti la Sharper Night – Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, alla quale l’Ateno cagliaritano partecipa attivamente con numerosi eventi. Sabato 26 e domenica 27 settembre, invece, sono in programma altri eventi in concomitanza con le Giornate Europee del patrimonio.

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