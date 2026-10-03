Cinquemila euro per rimuovere gli alberi bruciati in un rogo 

Il Comune di Serramanna affida a una ditta esterna l’abbattimento e la rimozione degli alberi bruciati in un incendio nel luglio scorso. Il rogo, uno dei tanti che hanno interessato il territorio serramannese, aveva ridotto in cenere diversi ettari di pascoli e rimboschimenti nella zona a ovest del paese. In particolare, aveva interessato la zona dei pozzi comunali che alimentano la rete idrica pubblica, danneggiando molti alberi che ora è necessario rimuovere per scongiurare pericoli per la circolazione.

«In alcune aree comunali sono presenti alberature che hanno problemi di stabilità dovute all'incendio del mese di luglio vicino ai campi pozzi», scrive l’ufficio Tecnico nell’atto che individua la ditta Serramanna Energia Spa di fornire “il noleggio della logistica necessaria a garantire la pubblica incolumità nell'abbattimento di alberature che hanno problematiche di stabilità dovute all'incendio del mese di luglio presso le aree dei campi pozzi”. I lavori, dell’importo complessivo di 4.880 euro, consistono nella rimozione degli alberi bruciati e nel conferimento allo stabilimento della Sardinia Bio Energy, che produce energia da biomasse.

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