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L’iniziativa.
22 ottobre 2026 alle 00:26

Cinquanta volontari Enel insieme a Legambiente ripuliscono la spiaggia di Calamosca dalla spazzatura 

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In spiaggia, a Calamosca, cinquanta volontari dipendenti Enel sono scesi in campo al fianco di Legambiente per l’operazione “Park Litter”. L’iniziativa di volontariato aziendale ha permesso di recuperare una grande quantità di rifiuti, restituendo bellezza e integrità a uno degli spazi più suggestivi della città.

L’obiettivo del progetto europeo Beach Litter è quello di monitorare lo stato di salute di litorali, spiagge, parchi e aree verdi urbane, censendo la quantità e la tipologia di rifiuti che si trovano nelle aree pubbliche. Redatto secondo le linee guida della Commissione ambiente dell’Unione Europea, prevede la rimozione dei rifiuti, la loro catalogazione e registrazione, attraverso una modalità standard. Quella in città rientra nel quadro delle iniziative messe in campo dall’Azienda nell’ambito di un programma di volontariato, che prevede la collaborazione con numerose realtà italiane del Terzo Settore finalizzata al benessere dei territori e delle Comunità dove vivono e operano i dipendenti Enel, e in più ambiti di intervento: dalla povertà, alla tutela dell’ambiente e della salute, fino alla promozione di sport e cultura come strumenti di inclusione.

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