Alto Oristanese.
Cimiteri, parchi, e una chiesa a Ghilarza restano ancora chiusi 

Nell’Alto Oristanese è l’ora della conta dei danni e si teme che il forte vento di due giorni fa possa soffiare ancora. Tanti gli alberi crollati in tutto il territorio con strade e cimiteri chiusi.

Ingenti a Ghilarza i danni al canile dove il vento, oltre che far crollare grossi alberi, ha distrutto parte delle strutture del rifugio. Nel cortile dell’istituto professionale invece un albero, cadendo, ha distrutto la recinzione in ferro e altri alberi sono crollati, tanto da spingere il capo dell’ufficio tecnico a fare un’ordinanza per chiudere l’istituto superiore. Chiuso anche il cimitero sempre per lo stesso motivo. «Gli alberi sono finiti sulle coperture dei loculi realizzati negli anni Sessanta, distruggendo le tegole delle coperture. Ora stiamo cercando una ditta che possa rimuoverli», spiega il sindaco, Stefano Licheri. Altre piante cadute nel boschetto dell’area cani, nella via del cimitero e nel giardino della villa Deriu. Chiusa a Ghilarza la chiesa della Madonna del Carmelo sino a quando non saranno rimossi gli alberi caduti nel cortile.

Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta anche per pannelli fotovoltaici e piccole strutture volate tra Ghilarza, Abbasanta e Paulilatino . Ad Abbasanta è caduto anche un vetro della cupola della parrocchiale e fino alla verifica dei vigili del fuoco la chiesa resterà chiusa. Un albero è caduto anche nel giardino delle scuole a Paulilatino. Quattro quelli crollati in cimitero ad Aidomaggiore . Scuole, parchi e cimitero chiusi a Norbello . A Fordongianus ha esondato il Tirso, invadendo l’area delle antiche terme e sommergendo la struttura dei bagni termali, ora inagibile.

