Ciclista travolto in viale Marconi: è grave 

Stava percorrendo viale Marconi in bici quando è stato travolto da un’auto. Un ciclista è finito in ospedale in codice rosso dopo il violento impatto frontale con una vettura che stava percorrendo la strada che collega Quartu con il capoluogo in direzione opposta.

Il ferito è un uomo di 38 anni e secondo le prime informazioni le sue condizioni sono gravi. Il ciclista, infatti, ha riportato diverse lesioni ed è stato trasportato al pronto soccorso del Brotzu per vari traumi: cranico, toracico e agli arti. Lo scontro è avvenuto ieri sera, poco dopo le 19, all’altezza di Ikea.

I soccorsi

L’allarme in viale Marconi, una delle strade più trafficate della città, è scattato subito.

È dovuto intervenire il personale del 118, che ha soccorso il 38enne prima di trasportarlo al Brotzu a bordo dell’ambulanza Mike.

Sul posto è arrivata in seguito anche la polizia locale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il ciclista è stato colpito da un’automobile in uno scontro frontale. Secondo le prime informazioni, infatti, la vettura si stava dirigendo verso Cagliari, mentre l’uomo in sella alla bici andava verso Quartu.

L’impatto è stato violento e pericoloso, tanto da far temere in un primo momento il peggio. I traumi riportati dal ciclista sono stati importanti, come valutato nel corso della visita nel pronto soccorso dell’ospedale cagliaritano.

La preoccupazione, inevitabilmente, è stata ed è ancora tanta, in attesa di ulteriori dettagli e novità sulle condizioni dell’uomo.

Il precedente

Più volte ciclisti e associazioni hanno segnalato quanto sia pericolosa viale Marconi per chi la percorre in bici. Era stata definita «una trappola per ciclisti», anche perché l’incidente di ieri non è il primo, ma solo l’ultimo di una lunga lista.

Tra i precedenti più gravi c’è quello del dicembre del 2022 quando un uomo di 60 anni originario di San Gavino, Giuseppe Incani, fu travolto e ucciso da un'auto pirata.

In quel caso lo scontro avvenne nel territorio di Quartu, all’altezza del centro commerciale “Le Vele”, ma sempre in viale Marconi.

Anche lo scorso anno, sono stati numerosi i casi di ciclisti investiti tra Cagliari e hinterland.

RIPRODUZIONE RISERVATA