SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
U21.
23 settembre 2026 alle 00:33

«Ci rappresenta più il Frosinone che il Como» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Non ho niente contro il Como ma ho fatto il tifo per Alvini, perché il nostro calcio è rappresentato più dal Frosinone che dal Como». Parola di Silvio Baldini tornato alla guida della selezione italiana Under 21, dopo l'esperianza nella Nazionale maggiore sperimentale, in vista degli ultimi impegni per la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria. «Alvini», sottolinea Baldini parlando del tecnico dei ciociari, «è una storia bellissima, dagli amatori alla Serie A, vuol dire che ha un percorso importante. Al di là di quello, il Frosinone sta vincendo tramite il gioco, e tra l'altro affrontavano la miglior squadra della A per gioco». A propisto di Under 21 Baldini aggiunge: «Penso che l'Under 21 sia stata una bella vetrina per questi ragazzi, le società hanno potuto capire che i giovani sono una risorsa, non un problema. Se segui i giovani, hai gente che porta entusiasmo, sogni, e hanno un futuro migliore di quelli attempati». I prossimi impegni per la qualificazione all’Europeo: giovedì primo ottobre alle 18.30 a Yerevan l’U21 affronta l’Armenia. Lunedì 5 ottobre alle 18.15, all’Adriatico di Pescara, la selezione di Baldini affronta la Polonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Differenziata

La plastica trasferita nella Penisola

l RAIS, RAVÌ
Consiglio

Nuove presidenze, nel Campo largo la fronda dei cespugli

I piccoli partiti fanno la voce grossa: Avs reclama una delle commissioni 
Raccolta differenziata

Plastica smaltita negli impianti della Penisola

A settembre trasferite 2.500 tonnellate, altre 2.600 partiranno nei prossimi giorni 
Massimiliano Rais
Università

Tre restano in corsa sui gradini di un podio pronto da scalare

Oggi si torna alle urne per il Rettore Pintore si ritira: «Il voto è sovrano» 
Emanuele Floris
La storia

L’antico quadro perduto torna a casa dopo 70 anni «Noi, cacciatori d’arte»

L’impresa della Pro Loco di Gesico: l’opera ritrovata in un deposito a Napoli 
Severino Sirigu
la polemica

«Limite agli stranieri, lo voleva Mattarella»

Meloni: quando lui era ministro redigeva circolari per evitare concentrazioni 
Torino

Investito in bici, muore a sette anni

Il bimbo travolto da un’auto mentre andava a scuola insieme a suo padre 