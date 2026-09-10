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Piazza d’Armi.
11 settembre 2026 alle 00:20

Chiusi i due svincoli per la nuova rotatoria 

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Gli operai sono al lavoro in piazza d’Armi ma per fortuna i disagi per il traffico sono minimi: sono state chiuse le due corsie per svoltare in viale San Vincenzo, arrivando da Buoncammino, e lo svincolo verso via Is Mirrionis: dovranno essere eliminate le due “isole” con i semafori per ora ancora funzionanti. Il cantiere, a meno di intoppi, dovrebbe restare attivo altre due settimane. E per la presenza delle cavità sotto la piazza è prevista la posa di una pavimentazione d’asfalto impermeabile.

Secondo i piani del Comune, dopo l’eliminazione delle aiuole spartitraffico di viale Buoncammino e viale San Vincenzo, si procederà con la realizzazione del nuovo asfalto e infine dello spazio della rotatoria, con l’obiettivo di evitare il più possibile l’area critica della cavità presente nel sottosuolo di piazza d’Armi.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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