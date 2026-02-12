Che beffa per la Torres 

Ascoli 2

Torres 2

Ascoli (4-2-3-1) : Vitale; Alagna (43’ st Corazza), Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani, Milanese (1' st Rizzo-Pinna); Oviszach (1’ st Galuppini), Gori (24’ st Chakir), D’Uffizi. In panchina Barosi, Brzan, Pagliai, Menna, Zagari, Bando, Ndoj. Allenatore Agostinone.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Idda; Zecca (35’ st Lunghi), Giorico (18’ st Masala), Brentan, Liviero (35’ st Nunziatini); Di Stefano (40’ st Diakite), Sala; Sorrentino (35’ st Mastinu). In panchina Marano, Luciani, Bonin, Dumani, Fabriani, Zanandrea. Allenatore Greco.

Arbitro : Zago di Conegliano

Reti : pt 19’ Milanese, 32’ Di Stefano, 37’ Sorrentino; st 50’ Rizzo-Pinna.

Note : ammoniti Giorico, Liviero, Baldi. Spettatori 9.057 (23 ospiti).

Ascoli. Il Giovedì Grasso diventa solo robusto perché l’Ascoli pareggia al 95’. Finisce 2-2 la gara al “Del Duca”: la Torres conferma di esprimersi meglio in trasferta e probabilmente c’entrano le pessime condizioni del manto erboso del “Vanni Sanna”. Quattro gol e quattro legni equamente divisi. Un rigore parato da Zaccagno, che ha solo rimandato il pareggio. Davvero una gara pirotecnica e tutto sommato il risultato è giusto, anche se resta il rammarico per la mancata vittoria che avrebbe pesato tanto.

La cronaca

Al 4’ in ripartenza Di Stefano serve Sala il cui siluro si stampa sulla traversa e rimbalza vicina alla linea. Al 19’ Corradini strappa la palla a Giorico a centrocampo e serve Milanese che fa quasi 40 metri, resiste al ritorno di Sala, entra in area, dribbla Idda e angola a sinistra per il vantaggio. Alla mezzora Sala per Di Stefano ma la palla si infrange sul palo sinistro. Al 32’ il pareggio: Sala a destra serve in area Di Stefano che stoppa e angola prima che i difensori intervengano. Contropiede di Sorrentino al 37’: a metà campo scappa a Curado, si presenta da solo in area e trafigge il portiere.

In avvio di ripresa Liviero trattiene Galuppini in area. Batte Gori a destra, Zaccagno devia sul palo. Al 68’ Zecca in area calcia di punta ma il portiere ribatte. Al 74’ il tiro di Corradini va sul palo. Al 95’ mischia in area, Rizzo-Pinna gira la palla che tocca il palo ed entra.

RIPRODUZIONE RISERVATA