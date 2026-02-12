VaiOnline
Serie C.
13 febbraio 2026 alle 00:33

Che beffa per la Torres 

Ribalta lo svantaggio iniziale ma l’Ascoli pareggia al 95’ 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ascoli 2

Torres 2

Ascoli (4-2-3-1) : Vitale; Alagna (43’ st Corazza), Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani, Milanese (1' st Rizzo-Pinna); Oviszach (1’ st Galuppini), Gori (24’ st Chakir), D’Uffizi. In panchina Barosi, Brzan, Pagliai, Menna, Zagari, Bando, Ndoj. Allenatore Agostinone.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Idda; Zecca (35’ st Lunghi), Giorico (18’ st Masala), Brentan, Liviero (35’ st Nunziatini); Di Stefano (40’ st Diakite), Sala; Sorrentino (35’ st Mastinu). In panchina Marano, Luciani, Bonin, Dumani, Fabriani, Zanandrea. Allenatore Greco.

Arbitro : Zago di Conegliano

Reti : pt 19’ Milanese, 32’ Di Stefano, 37’ Sorrentino; st 50’ Rizzo-Pinna.

Note : ammoniti Giorico, Liviero, Baldi. Spettatori 9.057 (23 ospiti).

Ascoli. Il Giovedì Grasso diventa solo robusto perché l’Ascoli pareggia al 95’. Finisce 2-2 la gara al “Del Duca”: la Torres conferma di esprimersi meglio in trasferta e probabilmente c’entrano le pessime condizioni del manto erboso del “Vanni Sanna”. Quattro gol e quattro legni equamente divisi. Un rigore parato da Zaccagno, che ha solo rimandato il pareggio. Davvero una gara pirotecnica e tutto sommato il risultato è giusto, anche se resta il rammarico per la mancata vittoria che avrebbe pesato tanto.

La cronaca

Al 4’ in ripartenza Di Stefano serve Sala il cui siluro si stampa sulla traversa e rimbalza vicina alla linea. Al 19’ Corradini strappa la palla a Giorico a centrocampo e serve Milanese che fa quasi 40 metri, resiste al ritorno di Sala, entra in area, dribbla Idda e angola a sinistra per il vantaggio. Alla mezzora Sala per Di Stefano ma la palla si infrange sul palo sinistro. Al 32’ il pareggio: Sala a destra serve in area Di Stefano che stoppa e angola prima che i difensori intervengano. Contropiede di Sorrentino al 37’: a metà campo scappa a Curado, si presenta da solo in area e trafigge il portiere.

In avvio di ripresa Liviero trattiene Galuppini in area. Batte Gori a destra, Zaccagno devia sul palo. Al 68’ Zecca in area calcia di punta ma il portiere ribatte. Al 74’ il tiro di Corradini va sul palo. Al 95’ mischia in area, Rizzo-Pinna gira la palla che tocca il palo ed entra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia di Arbatax

Il racconto: via gli abiti per restare a galla

Ecco come si è salvato il superstite. L’inutile attesa della madre del comandante 
Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Diga aperta, campi allagati

Allarme per l’invaso di Isili, l’acqua invade le colture della Marmilla 
Sonia Gioia Giovanni G. Scanu
trasporti

Continuità a singhiozzo: il volo parte tre ore dopo, rabbia sul Cagliari-Roma

Cgil all’attacco: «Mancava l’equipaggio» La nota di Aeroitalia: «Problema tecnico» 
Riccardo Spignesi
La visita

«Mattarella omaggia Grazia Deledda: un regalo al Nuorese»

Strade chiuse a partire da oggi nel capoluogo barbaricino 
Fabio Ledda
giustizia

Referendum, Gratteri finisce nella bufera

Il procuratore di Napoli: «Voteranno sì indagati e massoneria deviata» 