Assemini.
22 dicembre 2025 alle 00:30

Ceramiche contro la violenza sulle donne 

Cinque artigiane e le loro apprendiste al lavoro per un singolare progetto 

Ceramiste contro la violenza sulle donne. Ad Assemini è stato un successo il primo laboratorio di comunità “Profili”, ideato e condotto da cinque artigiane. Flaminia Farci, Doriana Usai, Sara Falconi, Maria Grazia Gavini e Simona Mostallino. Prendendo spunto dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e col patrocinio del Comune, le artiste hanno dato vita nella casa comunale Sant’Andrea, a un laboratorio di comunità tutto al femminile.

Attraverso la ceramica le artigiane hanno permesso alle partecipanti di riflettere sul tema della violenza e dei diritti delle donne. Afferma Farci: «Siamo partite dai principi del 25 novembre ed è stata l'occasione per proporre alle colleghe di fare squadra. L'idea è quella di portare un momento di creazione e di confronto al femminile per la realizzazione di opere a tema, ognuna secondo la propria interpretazione artistica. L'obiettivo - conclude Farci - è di creare insieme, donne con donne, opere di decoro urbano che facciano da monito costante sul tema a tutta la società». Aggiunge Falconi: «Nel laboratorio abbiamo creato bellezza e riflettuto insieme su un tema delicato: l'uso delle mani nella ceramica impone di fermarsi e abbracciarlo con attenzione e cura». Dice Nicoletta Tanase, una delle partecipanti: «È stata un'esperienza di gruppo emozionante utile per riflettere su chi ha vissuti terribili».

La bravura delle cinque ceramiste si è intrecciata con l'entusiasmo delle apprendiste, dando vita a cinque opere sul tema della violenza, che saranno donate al Comune. «Concorderemo con le artiste il posizionamento delle opere: saranno costituiranno un monito visivo costante e un arredo urbano di assoluto valore», dice Jessica Mostallino, assessora alla cultura. Le artigiane hanno devoluto il loro compenso interamente all'associazione Donne al Traguardo.

