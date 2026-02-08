Centro storico, ok alla riqualificazione  

Il centro storico di Quartucciu cambia volto. È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza dei Caduti, una parte di via Nazionale e di via Raffaele Piras, tre dei punti più suggestivi. Agli inizi di marzo verrà indetta la gara d'appalto per individuare l'impresa che dovrà occuparsi dei lavori che saranno suddivisi in tre lotti funzionali.

Il progetto

Il primo riguarderà piazza dei Caduti, il secondo coinvolgerà il tratto di via Nazionale compreso tra vico II Nazionale e la via Cirene, e il terzo via Raffaele Piras, nel tratto che va dall’incrocio con via Nazionale fino all’incrocio con via monsignor Efisio Spettu. A rendere necessario l’intervento ci sono, tra le altre cose, diverse criticità: piazza dei Caduti attualmente ha pochi spazi ombreggiati e la vegetazione è scarsa, mentre i percorsi pedonali sono poco sicuri. I lavori cominceranno con il rifacimento completo della piazza: verrà rimossa la pavimentazione sconnessa, sostituita con nuovo lastricato di granito, sedute, aiuole. Previsto anche un minimo spostamento del monumento ai Caduti. Sarà una piazza un po’ più grande e ci sarà più spazio per ritrovarsi e socializzare, ma anche per organizzare eventi, compreso il montaggio di un palco. Poi toccherà al tratto di via Nazionale tra vico II Nazionale e via Cirene e in seguito, a via Raffaele Piras tra l’incrocio con via Nazionale all’incrocio con via Monsignor Spettu. Saranno tutti portato allo stesso livello della piazza e la pavimentazione sarà in lastricato di granito.

L’assessore

«Questo farà sì che l’area venga percepita come una sorta di “piazza unica”, pur mantenendo carrabile il tratto di via Nazionale oggetto dei lavori», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, il quale ammette che i disagi temporanei alla circolazione stradale durante la riqualificazione saranno inevitabili ma sottolinea la necessità e l’urgenza dell’intervento per risolvere le criticità. In via Nazionale, inoltre, verranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati. I tre lotti possono contare su tre distinti finanziamenti, per un totale di 700 mila euro. Tutti fondi regionali. «Ridaremo alla zona la sua vocazione storica, siamo sicuri che i cittadini apprezzeranno il risultato finale», conclude Caredda. Se l'iter della gara d'appalto andrà spedito e quindi non ci saranno intoppi, l’inizio dei lavori è previsto per il mese di giugno.

