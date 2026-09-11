Centrato il Jackpot da 223 milioni 

Lecco. Il SuperEnalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a Oggiono, meno di 10mila abitanti in provincia di Lecco, nel punto di vendita Sisal Al Chicherin, in via Milano 36. È la prima vincita con sei punti del 2026, il secondo montepremi più alto di sempre.

La sorpresa

«Ci ha avvisato Rainews della vittoria, all'inizio non ci credevamo», ha raccontato il titolare. Al momento non ci sono stati brindisi. «Il locale è dentro un supermercato, quindi chiude alle 20. Festeggeremo domani mattina (oggi, ndr)», è stata la promessa. Questa la sestina vincente: 8, 13, 16, 52, 64, 70. Numero Jolly 17, SuperStar 21. Il Jackpot è stato centrato con una schedina da 5 euro. Con quella di stasera, informa la Sisal, sono 135 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

I precedenti

Nella classifica delle dieci vincite più alte nella storia di SuperEnalotto quella di ieri si piazza al secondo dietro i 371,1 milioni di euro erano stati vinti il 16 febbraio 2023, con un maxi sistema a cui aderirono 90 fortunati giocatori. Ancora: 209,2 milioni furono assegnati il 13 agosto del 2019 a Lodi; 177,7 milioni il 30 ottobre 2010 sempre con più vincitori sparsi per l’Italia; 163,5 milioni il 27 ottobre 2016 a Vibo Valentia. E poi: 156,3 milioni il 22 maggio 2021 a Montappone; 147,8 milioni nel 2009 a Bagnone; 139 milioni nel 2010 a Parma e Pistoia; 130,2 milioni nel 2018 Caltanissetta; 101,5 milioni nel 2024 a Napoli.

I curiosi

Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, i premi distribuiti ammontano a oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Quella che apre le porte del sogno. Dal 2016 mette in tasca qualcosina anche il 2 e ci sono premi istantanei. Intanto ieri sera, dopo che si è diffusa la notizia della vincita, diverse persone si sono ritrovate davanti al bar del supermercato di via Milano a Oggiono. La società titolare del punto vendita Sisal ha sede legale a La Valletta Brianza, sempre in provincia di Lecco. La caccia al fortunato possessore della schedina vincente è ufficialmente partita. Ma non si esclude che la dea bendata abbia baciato più persone nello stesso generoso venerdì.

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