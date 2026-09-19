Castello, ascensori ancora a singhiozzo 

Arrivando al Bastione di Saint Remy, a giudicare dalle persone che percorrono la scalinata monumentale dal basso verso l’alto e viceversa, la sensazione è che l’ascensore del Giardino sotto le mura, che collega viale Regina Elena con la terrazza, sia ancora fermo.

In funzione

Guadagnando la posizione, il via vai di turisti suggerisce, tuttavia, altro. «L’abbiamo utilizzato questa mattina verso le 11 per salire, e adesso per scendere, e funziona perfettamente», conferma una coppia lombarda, marito e moglie, intercettata ieri a mezzogiorno in uscita dall’ascensore, fermo dal 1° luglio per motivi di sicurezza, secondo le disposizioni contenute nell'Ordine di servizio n. 1/2026, nelle ore più calde della giornata al pari di altri due impianti cittadini: quelli dell’ex sede dell’Unione Sarda e delle Scalette Santa Chiara.

A dispetto dell’avviso di interruzione temporanea tra le 11 e le 15.15, che ancora campeggia fuori dall’ascensore, per riattivarlo non poteva esserci momento migliore: la stampella ortopedica a cui si appoggia l’uomo avrebbe reso l’uso delle scale piuttosto complicato.

Stesso discorso per l’ascensore delle Scalette Santa Chiara, fermato dal Comune dalle 14.30 alle 20.30, e per quello dell’ex sede dell’Unione Sarda, inutilizzabile tra le 10 e le 13, con la possibilità per tutti gli impianti di estendere il blocco qualora il caldo aumenti.

Alt(r)e temperature

«Ho visto che le persone entrano ed escono, per cui sì, dovrebbe aver ripreso a funzionare», racconta una passante vicino all’ex Unione Sarda. In effetti, avvicinandosi all’ascensore si possono scorgere uomini e donne che pigiano il pulsante e in un amen scompaiono dietro le porte che si chiudono alle loro spalle per conquistare il cuore di Castello, tra via Martini e Piazza Palazzo. Lo stesso dicasi per l’ascensore delle Scalette Santa Chiara.

Evidentemente l’interruzione del servizio, comunicato dal Comune il 29 giugno e “in vigore sino a nuovo avviso” «non è più necessaria: oggi è nuvoloso, e fa anche più fresco», sottolinea un cagliaritano in viale Regina Elena. Le restrizioni, che tenevano conto “dei limiti tecnici previsti per il funzionamento degli impianti, specie per quanto riguarda la temperatura all’interno dei vani corsa e dei locali tecnici”, e del fatto che “i valori registrati nei mesi estivi possono compromettere il corretto funzionamento degli ascensori e la sicurezza degli utenti”, come da nota del Comune, potrebbero essere (insomma) acqua passata.

La comunicazione

Al momento di ufficiale non c’è nulla, anche se nella comunicazione del 29 giugno veniva specificato che “gli orari di chiusura potranno essere modificati in base all’evoluzione delle condizioni meteo”. E, poi, c’è un giallo nel giallo. «Oggi non ne ho avuto bisogno, ma giusto qualche settimana fa ho preso l’ascensore dal giardino, e non ho avuto problemi», svela un ragazzo tedesco, di casa a Cagliari. Forse, allora come ieri c’era qualche grado in meno, il tanto da consentire la sospensione della riduzione del servizio. Resta invece a disposizione dei soli visitatori della Mostra Tutankhamon l’altro ascensore di viale Regina Elena.

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