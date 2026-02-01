Case allagate, vigili del fuoco ancora al lavoro 

Vigili del fuoco ancora al lavoro ieri per svuotare scantinati allagati dopo le intense piogge di venerdì e sabato. Gli interventi hanno interessato diverse abitazione delle vie Lago di Varese, Tulipani, Mossa. Si registrano anche danni per i materiali e i mezzi custoditi negli stessi scantinati.

L’eccezionalità dei fenomeni meteorologici della scorsa settimana, è stata confermata dalle portate idrauliche, di molto superiori a quelle sostenibili dalle reti di raccolta e di canalizzazione, cui si sono aggiunti i continui rilasci dalle dighe e dagli invasi a monte dei rii Corongiu e Sa Pispisa. «Tutti eventi - dice il sindaco Graziano Milia - fronteggiati con interventi dei Vigili del fuoco, del corpo di Polizia municipale, delle organizzazioni di volontariato convenzionate in virtù del Piano comunale di Protezione civile, nonché da tecnici e operai comunali». Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo: presenti l’assessora regionale all’ambiente Rosanna Laconi col capo di Gabinetto Cesare Moriconi, il sindaco metropolitano Massimo Zedda, tecnici e funzionari del Comune e della stessa Città metropolitana. «Di certo - ha aggiunto Milia - vi è la necessità di interventi straordinari per il ripristino delle opere e degli impianti pubblici, oltre al supporto alle aziende agricole e zootecniche danneggiate».

