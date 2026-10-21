«Casa Bianca, piscina al posto della sala stampa» 

New York. Trump valuta di trasformare la sala stampa della Casa Bianca in una piscina coperta, un progetto che gli consentirebbe di recuperare una struttura storica e allontanare i giornalisti, che da tempo accusa di diffondere «fake news». L’idea, già ventilata durante il primo mandato, è tornata in discussione nei mesi scorsi. Trump ha anche pubblicato su Truth un’immagine che mostra la piscina al posto della sala stampa.

Il progetto prevede di riportare all’antico splendore la piscina costruita nel 1933 da Franklin D. Roosevelt e ricoperta da Nixon per ricavare spazio per i giornalisti che seguivano le attività presidenziali e trasformata nel 1981 da Reagan in una vera sala stampa, con palco e posti a sedere fissi.

La battaglia di Trump contro i media va avanti tra insulti ai reporter e restrizioni all’accesso alla Casa Bianca. Martedì, nello Studio Ovale, il presidente ha attaccato un giornalista del britannico Independent chiedendogli se fosse «malato». La Cnn minaccia nuove azioni legali per il divieto di accesso all’Air Force One.

L’eventuale trasferimento dei giornalisti fuori dalla Casa Bianca potrebbe aprire un fronte di scontro difficile da chiudere.

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